Inflation in der Schweiz sinkt im März überraschenderweise weiter

Die Teuerung in der Schweiz ist im März überraschenderweise weiter gesunken. Konkret sank sie auf 1,0 von 1,2 Prozent im Februar, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte. Das heisst: Schweiz er Konsumgüter waren im März 1,0 Prozent teurer als im entsprechenden Vorjahresmonat.

Tiefer lag die Inflation letztmals im September 2021. Bereits im Januar und Februar hatte sich die Teuerung verringert.

Schweiz Inflation Konsumgüter März Teuerung

