Infantino hofft auf Aufhebung der Amtszeitbeschränkung

Vor den Wahlen war es monatelang still um das Thema, doch nun heisst es: Vorwärts marsch! Am 8. November lanciert der Bundesrat die Debatte um das künftige Verhältnis zur EU. Recherchen zeigen, wo Brüssel der Schweiz entgegenkommt und wo es noch klemmt.Copyright © St.Galler Tagblatt. Alle Rechte vorbehalten.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BERNERZEITUNG: Fifa-WM 2034 in Saudiarabien: Schachspieler Gianni Infantino drückt Willen durchAuf seinem privaten (!) Instagram-Account verkündet der Fifa-Präsident, dass die WM 2034 im schwerreichen Land stattfindet. Das ist selbst für ihn eine neue Entwicklung.

Herkunft: BernerZeitung | Weiterlesen ⮕

TAGESANZEIGER: Gianni Infantino und die Superreichen: Fifa-Präsident in Saudi-ArabienGianni Infantino , der Präsident der Fifa, wurde während eines Anlasses in Riad an der Seite von Kronprinz Mohammed bin Salman gesichtet. Die irrsinnigen Geschichten von Infantino werden um ein Kapitel reicher.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen ⮕

TAGESANZEIGER: Gianni und die SuperreichenDie irrsinnigen Geschichten von Gianni Infantino sind um ein Kapitel reicher. Gerade erst hat er seine Fifa-Untertanen verkünden lassen, was für ein grossartiger Präsident er ist. Nun verkündet er auf seinem Instagram-Kanal, dass die WM 2034 in Saudiarabien stattfinden wird.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen ⮕

AARGAUERZEITUNG: Herr Infantino, was kommt als Nächstes? Eine Fussball-WM auf Gletschern?Gianni Infantino ist sich gewohnt zu bekommen, was er will. Also wird die Fussball-WM 2034 in Saudi-Arabien stattfinden. Über Sinn oder Unsinn eines Ausrichterlandes hat sich der Fifa-Präsident noch nie allzu viele Gedanken gemacht.

Herkunft: AargauerZeitung | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Schweizerinnen kämpfen gegen Spanien um PunkteDie Schweizer Frauen-Nationalmannschaft trifft im Letzigrund auf die Weltmeisterinnen aus Spanien und hofft dringend auf Punkte. Die Offensive der Schweizerinnen hat jedoch Schwierigkeiten, Tore zu erzielen.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

AARGAUERZEITUNG: Totalschaden nach Poller-Crash – Autofahrer kritisiert: «Es gibt keinerlei Vorwarnung!»Just in dem Moment, als ein Anwohner in die Weite Gasse reinfährt, hebt sich die Polleranlage und kollidiert mit dem Unterboden seines Fahrzeugs. Der Betroffene sieht die Schuld bei der Stadt.

Herkunft: AargauerZeitung | Weiterlesen ⮕