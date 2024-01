Indoktrination an deutschen Schulen: Schüler für Teilnahme an Anti-AfD-Demos beurlaubt

An deutschen Schulen werden Schüler für die Teilnahme an Anti-AfD-Demos beurlaubt und mit guten Noten belohnt. Eltern sind besorgt, aber es gibt keinen großen Aufschrei. Lehrer üben bundesweit Druck aus, um Schüler auf die linke Seite zu bringen. Die Situation ist alarmierend, wie zahlreiche Beispiele zeigen.





Weltwoche » / 🏆 3. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Antisemitismus und Homophobie im KlassenzimmerMuslimische Schüler teilen offen problematische Ansichten, deutsche Schüler übernehmen sie immer häufiger. Die Folgen der Zuwanderung werden deutlich.

Herkunft: Weltwoche - 🏆 3. / 87 Weiterlesen »

Das undemokratische Anti-AfD-Gesetz zur Parteienfinanzierung unter der schweizerischen LupeDaily Spezial: Das undemokratische Anti-AfD-Gesetz zur Parteienfinanzierung unter der schweizerischen Lupe.

Herkunft: Weltwoche - 🏆 3. / 87 Weiterlesen »

Bundespräsidentin Viola Amherd plant Friedensgipfel für Ukraine-KriegBundespräsidentin Viola Amherd plant einen Friedensgipfel für den Ukraine-Krieg, um den Wiederaufbau des Landes und die Räumung von Minen zu fördern. Die Teilnahme vieler Länder ist entscheidend für den Erfolg des Vorhabens.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Taiwan: Demokratie unter DruckTaiwan hat sich in den letzten 30 Jahren von einer anti-kommunistischen Militärdiktatur in eine Vorzeigedemokratie gewandelt. Die geopolitische Bedeutung Taiwans und die Bedrohung durch China stehen im Fokus.

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »

USA und Grossbritannien greifen Huthi-Stellungen im Jemen anDie USA und Grossbritannien haben mit der Unterstützung Verbündeter in der Nacht zu Freitag «erfolgreich» Stellungen der vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen im Jemen angegriffen. Der Militärschlag sei eine «direkte Reaktion auf die beispiellosen Angriffe der Huthi» auf die internationale Schifffahrt im Roten Meer, teilte US-Präsident Joe Biden in einer schriftlichen Stellungnahme mit. Er werde nicht zögern, bei Bedarf weitere Massnahmen anzuordnen.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

Goldpreis: Paradigmenwechsel erwartetChristian Brenner ortet einen Paradigmenwechsel. Gold werde als Hard-Asset wie Bargeld immer häufiger als Backup an Bord genommen, um sich auch gegen IT-Ausfälle oder Cyber-Kriminalität zu schützen, sagt der Präsident und Geschäftsführer des Edelmetallhändlers Philoro Schweiz. Im kommenden Jahr sieht er den Unzenpreis auf neue Rekordhochs steigen.

Herkunft: finews_ch - 🏆 25. / 61 Weiterlesen »