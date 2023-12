Indianischer Stamm errichtet Campus für Hanfbetonproduktion

Die Lower Sioux Indian Community, ein in Minnesota ansässiger Stamm von amerikanischen Ureinwohnern, errichtet derzeit einen vertikal integrierten Campus für die Herstellung von Hanfbeton und will dann den Bau von Wohnungen auf Basis von Hanfbeton voranbringen. In Mitteleuropa sind wir Menschen es gewohnt, dass uns alle Dinge zur Verfügung stehen, die haben möchten.

Natürlich gibt es bei uns auch Armut und nicht jeder kann sich alles leisten, doch grundsätzlich ist beinahe alles zugänglich, insofern man es bezahlen kann. Und in diesem Zustand leben wir bereits seit der Nachkriegszeit, den Jahren, die wir gern als Wirtschaftswunder bezeichnen. Erst in den letzten Jahren erleben wir wieder Ausnahmen, wie leere Regalfächer in Geschäften, Hamsterkäufe von Nudeln oder Toilettenpapier oder auch die Verknappung von Gas. Auch der zuvor selten in unseren Breiten verwendete Begriff „Baustoffmangel“ wurde häufig thematisiert. Hanf als Ressource für Baustoffe gewinnt daher immer mehr an Bedeutung, nicht nur bei uns, sondern weltwei





