Indiana Jones Filzhut für 300.000 Dollar versteigert

Gibt es Leute, die 300'000 Dollar für einen alten, speckigen Filzhut bezahlen würden? Ja, die gibt es – wenn dieser Hut von Harrison Ford getragen wurde, im Film «Indiana Jones und der Tempel des Todes» aus dem Jahr 1984.Das charakteristische Kleidungsstück des Filmhelden war eines der Prunkstücke der diesjährigen Filmrequisiten-Auktion in Los Angeles. Die Preisspanne des Originalstücks war im Vorfeld auf 150'000 bis 250'000 Dollar festgelegt worden.

Es wurden dann sogar noch 50'000 Dollar mehr. Wer den Hut erworben hat, gaben die Verkäufer nicht bekannt. Veranstalter der Auktion, die in der Szene schon fast als Pflichttermin gilt, ist Prop Store, die aus kleinen Anfängen zu einer der Drehscheiben für den Kauf und Verkauf von Filmrequisiten geworden ist. 1998 vom leidenschaftlichen Sammler Stephen Lane als Ein-Mann-Unternehmen in London gegründet, beschäftigt Prop Store heute in England und den USA mehrere Dutzend Leut





BILANZ » / 🏆 46. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Eritrea-Festival in Grellingen löst Grosseinsatz der Polizei aus – 300 Regime-Gegner stürmen KantonsstrasseIn der Gemeinde Grellingen im Kanton Baselland versammelten sich am Samstag Vertreter des eritreischen Diktators, um zur Gewalt gegen geflüchtete Menschen aufzurufen. 300 Regime-Gegner stürmten die Baselstrasse. Die Polizei sperrte das Gebiet grossräumig ab.

Herkunft: AargauerZeitung - 🏆 45. / 51 Weiterlesen »

Schweiz will Einkäufe ennet der Grenze stärker besteuernDer Bund will Einkäufe ennet der Grenze bei der Einfuhr stärker besteuern. Konkret soll die sogenannte Wertfreigrenze von 300 auf 150 Franken halbiert werden.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Die reichsten Menschen der Schweiz: Chanel-Erbe an der SpitzeDas Magazin «Bilanz» hat die Rangliste der 300 reichsten Menschen der Schweiz veröffentlicht. Gérard Wertheimer, einer der Erben des Modehauses Chanel, steht an der Spitze mit einem geschätzten Vermögen von 41 bis 42 Milliarden Franken.

Herkunft: bazonline - 🏆 7. / 77 Weiterlesen »

Klaus-Michael Kühne verliert Milliarden, aber gewinnt etwas zurückIm vergangenen Jahr musste sich Klaus-Michael Kühne von einem beträchtlichen Teil seines Vermögens verabschieden (- 6 Milliarden). 2023 darf sich der Logistikunternehmer über einen, wenn auch geringen Gewinn (+ 1 Milliarde) freuen, wie die Liste der 300 Reichsten von BILANZ zeigt.

Herkunft: BILANZ - 🏆 46. / 51 Weiterlesen »

Eritreischer Botschafter und Anhänger von «Eri Blood» versammeln sich in Grellingen und rufen zur Gewalt aufIn der Gemeinde Grellingen im Kanton Baselland versammelten sich am Samstag Vertreter des eritreischen Diktators, um zur Gewalt gegen geflüchtete Menschen aufzurufen. 300 Regime-Gegner stürmten die Baselstrasse. Die Polizei sperrte das Gebiet grossräumig ab.

Herkunft: bzBasel - 🏆 41. / 51 Weiterlesen »

Schweiz will Wertfreigrenze für Einfuhr von Waren senkenDie Schweiz plant, die Wertfreigrenze für die Einfuhr von Waren zu senken, um den Einkaufstourismus weniger attraktiv zu machen. Derzeit liegt die Grenze bei 300 Schweizer Franken pro Tag, aber der Bund möchte sie auf 150 Franken senken. Eine Studie schätzt den Schaden für den Schweizer Detailhandel durch Einkaufstourismus auf 8,5 Milliarden Franken.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »