In Gedanken bei Díaz: Liverpool gewinnt souverän 3:0

Lange Zeit schaffte es die Klopp-Elf nicht, zu hochkarätigen Chancen zu kommen. Innerhalb von vier Minuten schlug der Traditionsclub dann gleich zweimal zu. Erst war Jota nach einem von Forest-Torhüter Matt Turner abgewehrten Schuss von Darwin Núñez zur Stelle (31.). Dann erhöhte Núñez selbst nach einem perfekten Zuspiel des Ex-Leipzigers Dominik Szoboszlai auf 2:0.nach einer erneuten Szoboszlai-Vorlage einen Fehler von Keeper Turner zum 3:0-Endstand (77.).

:

SRFSPORT: Sieg nach 2:1-Richterstimmen - Fury müht sich gegen Ngannou zum SiegTyson Fury hat den Box-Schaukampf gegen den MMA-Kämpfer Francis Ngannou mit 2:1-Richterstimmen für sich entschieden.

Herkunft: srfsport | Weiterlesen »

NZZAS: «Ich war der Letzte, der nur ein Tastenhandy hatte» – Wie ticken die Sportstars der Gen Z?Der Skirennfahrer Marco Odermatt und der Leichtathlet Simon Ehammer gehören zu einer neuen Generation von Schweizer Sportstars. Sie erklären, warum es Vorteile hat, wenn man auf dem Land aufwächst. Und sie formulieren ihre Ziele offensiv.

Herkunft: NZZaS | Weiterlesen »

TAGESANZEİGER: Ende der Sommerzeit: Was der Chronotyp mit der Zeitumstellung zu tun hatHallo Winterzeit! In dieser Nacht hat die Schweiz ihre Uhren wieder um eine Stunde zurück gedreht. Bei manchen Menschen bringt das die innere Uhr ganz schön durcheinander. Warum eigentlich?

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen »

TAGESANZEİGER: Erster Sieg der SchwedinnenDie Schweiz kommt erstmals in den gegnerischen Strafraum. Vor dem Spiel wird den Opfern des Terroranschlags in Brüssel gedacht. Überraschend spielt Crnogorcevic als Rechtsverteidigerin. Die Schweizerinnen müssen auf Asllani achten, die am Wochenende eine starke Partie zeigte.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen »

BLUENEWS_DE: Berner Kuraschew schiesst sein Team in der Verlängerung zum SiegAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen »

20MİN: Riesenslalom Sölden live: Gelingt Marco Odermatt erneut der Sieg?Marco Odermatt gewann in den letzten beiden Jahren zum Saisonauftakt. Wie sieht das heute aus? Der 1. Lauf ab 10 Uhr live.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »