– in der Schweiz ein Jobmotor

597,2 Millionen Franken, wie einer Mitteilung vom Mittwoch zu entnehmen ist. Das entspricht einem Plus von gut 9 Prozent. Nach eigenen Angaben hat Deloitte Schweiz ausserdem mehr als 300 neue Arbeitsplätze geschaffen. Deren Zahl lag vergangenen Mai bei 2’727. Die in den vergangenen Jahren bereits stark gewachsene Frma bezeichnet sich inzwischen als das grösste der «Big four»-Beratungsunternehmen im Land, noch vor Pricewaterhouse Coopers (PWC).Laut der Meldung hat die von CEO Reto Savoia geführte Beraterin im vergangenen Geschäftsjahr in allen Geschäftsbereichen zugelegt.

Darüber hinaus konnte Deloitte ihre Präsenz auch in den Bereichen Energie und Industrie sowie in der Detailhandels- und Konsumgüterindustrie ausbauen und die Behörden und Organisationen des öffentlichen Sektors unterstützen.

BAUERNZEİTUNG1: Im Jura entstand das grösste Netz an Reitwegen in der SchweizDas regionale Entwicklungsprojekt «Marguerite» bietet Pferdeliebhabern 1500 km markierte Reitwege im Jura und im Berner Jura. Davon profitieren auch die Landwirtschaftsbetriebe der Region

NAU_LİVE: Matthew Perry: In der Schweiz wurde ihm mal das Leben gerettetMatthew Perry ist tot. Der «Friends»-Star kämpfte jahrelang mit Suchtproblemen. In einer Genfer Klinik wurde ihm mal das Leben gerettet.

AARGAUERZEİTUNG: Gjorgjev und Hübel elektrisieren das Brügglifeld: Aarau wendet das Abstiegskampf-Szenario in extremis abDer FC Aarau bleibt zum dritten Mal in Folge ohne Sieg, erkämpft sich gegen Schlusslicht Schaffhausen aber spät immerhin noch ein 1:1. Gjorgjev traf im Anschluss an einen Corner in der 85. Minute zum Ausgleich. Kurz darauf rettete Torhüter Hübel mit einer spektakulären Parade den Punkt.

BAZONLİNE: Tipps der frühsten Besucher: «Das beste Erlebnis, das man an der Messe haben kann»Die diesjährige Basler Herbstmesse ist eröffnet. Sehen Sie hier die ersten Bilder und Eindrücke vom Samstag – und einige Bahnbewertungen der ersten «Mäss»-Gänger.

TAGESANZEİGER: Schweiz: Financial Time Journalist über Schweizer Wahlen – «Dieses geradezu magische System»Der Schweiz-Korrespondent des britischen Weltblatts reist nach vier Jahren weiter. Aber vorher zieht er Bilanz: über schmelzende Gletscher, die erstarkende Rechte – und Friedrich Dürrenmatt. Ein Essay.

SRFNEWS: Mammas, Quallen und Zebras: exotische Wolken über der SchweizDiese ungewöhnlichen Wolkenfotos unseres SRF-Publikums müssen Sie gesehen haben.

