In der Migros rattern seit kurzem nur noch auf Wunsch papierne Bons aus der Selbstbedienungskasse. Damit spart der Grossverteiler jährlich rund 100 Tonnen Zellstoff und schont die Umwelt.10 Jahre Kesb: Wie sich die Kritik im Aargau zeigt – und was hier anders ist als im Rest der Deutschschweiz Seit 2013 besteht die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde – und steht seither im eisigen Gegenwind. Der Aargau ist mit seinen Familiengerichten ein Sonderfall in der Deutschschweiz

:

AARGAUERZEİTUNG: 10 Jahre Kesb: Wie sich die Kritik im Aargau zeigt – und was hier anders ist als im Rest der DeutschschweizSeit 2013 besteht die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde – und steht seither im eisigen Gegenwind. Der Aargau ist mit seinen Familiengerichten ein Sonderfall in der Deutschschweiz. Doch auch hier gibt es Kritik.

AARGAUERZEİTUNG: Shkelqim lässt Shkelqim vergessen, Isaac macht es wie Olympiasieger Dolgopyat und Basti ist fantasti: Die Noten zum 5:2 gegen ThunGleich sechs Aarauer verdienen sich beim spektakulären 5:2-Heimsieg gegen Leader Thun die Note 5 oder 5,5. Doppeltorschütze Shkelqim Demhasaj und Mittelfeld-Puncher Isaac Pappoe überragen ihre starken Teamkollegen sogar noch. Die FCA-Spieler in der Einzelkritik.

AARGAUERZEİTUNG: Bedrohungslage für jüdische Einrichtungen in der Schweiz erhöht sichDie Bedrohungslage für jüdische Einrichtungen in der Schweiz hat sich in den letzten Wochen erhöht. Der Terrorangriff der Hamas auf Israel und der darauf folgende Krieg im Gazastreifen haben auch Auswirkungen auf die Schweiz. Seit 2013 besteht die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde im Aargau und steht seither in der Kritik. Der Aargau ist mit seinen Familiengerichten ein Sonderfall in der Deutschschweiz. Die Noten zum 5:2 Sieg gegen Thun.

AARGAUERZEİTUNG: Der erste Burger King der Deutschschweiz wird für 1,4 Millionen Franken saniertDas Baugesuch zeigt: Minergie-Standards oder eine neue Wärmedämmung sind bei dem Bauprojekt kein Thema.

AARGAUERZEİTUNG: Vandalismus in der Halloween-Nacht: Im Aargau war dieses Dorf besonders betroffenRund 80 Vorfälle hat die Polizei im ganzen Kanton verzeichnet, teilweise mit grossem Sachschaden. Einer der Hotspots war Würenlingen – trotz Vorkehrungen der Gemeinde.

