Immo-Miteigentümer per Crowdfunding? Darauf musst du achten

Der Traum vom eigenen Haus ist wegen der steigenden Preise für viele unrealistisch geworden . Selbst mit 180’000 Franken Lohn gibt es beim aktuellen Medianpreis von 1,72 Millionen Franken für eine Wohnung in Zürich bei Banken keine Hypothek, wie Dan Amar, Gründer und CEO von Foxstone, sagt. Er erwarte wegen der hohen Nachfrage und der geringen Anzahl an Wohnräumen auch keine Preissenkung.

Ein Ausstieg sei jederzeit möglich, allerdings empfiehlt er es wegen Notargebühren und Transaktionskosten nicht vor drei bis vier Jahren. Was ist das Risiko? Amar verspricht ein moderates Risiko. Sollte das Gebäude Renovationen benötigen, gebe es dafür im Voraus gebildete Rücklagen und Versicherungsabdeckungen. In seltenen Fällen könnten Renovationen nicht gedeckt sein, weshalb es zu geringeren Auszahlungen kommen könne.

Wohnen in der Schweiz wird teurer: Mehr Menschen leben zusammen in einem HaushaltIn der Schweiz steigen die Mieten kräftig. Wohnen wird teurer – auch weil es vielerorts kaum freie Wohnungen hat. Viele Menschen passen deshalb ihr Verhalten an: Sie verzichten darauf, alleine zu leben. Das lässt sich aus aktuellen Daten des Bundesamts für Statistik herauslesen: Es werden weniger Einpersonenhaushalte gegründet, dafür steigt die Anzahl neuer Haushalte mit drei oder mehr Bewohnerinnen und Bewohnern so stark wie seit 2016 nicht mehr.

