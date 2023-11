Immer mehr unbesetzte Stellen und Teilzeitarbeit in der Schweiz

In der Schweizer Wirtschaft sind immer mehr Stellen unbesetzt. Gleichzeitig arbeiten immer mehr Leute in einem Teilzeitpensum. Könnte das Drehen an der Steuerschraube daran etwas ändern? Manche Stellen bleiben gar noch länger unbesetzt. Jede fünfte Stelle als Zimmermann oder -frau bleibt über viereinhalb Monate offen. Damit ist der Teilzeitanteil heute fast doppelt so hoch wie noch vor dreissig Jahren. Zurückzuführen ist das mitunter darauf, dass mehr Frauen arbeiten.

So ist in den letzten dreissig Jahren nicht nur der Teilzeitanteil gestiegen, sondern auch die Erwerbsquote, und zwar von rund 80 Prozent auf 85 Prozent. Als Teilzeit-Arbeitnehmer:in gilt, wer weniger als 90 Prozent arbeitet





