Immer mehr Menschen in der Schweiz gründen Haushalte mit drei oder mehr Personen

Die Mieten sind stark rauf. Viele Menschen in der Schweiz gründen darum nun Haushalte mit drei oder mehr Personen , wie eine neue Studie zeigt. Am meisten neue grosse Haushalte gebe es in Agglo-Gemeinden.

In den Städten sei die WG-Dichte dagegen schon lange hoch, auch wegen des besonders knappen Wohnraums. Wohnst du in einer Zehner-, Elfer- oder Zwölfer-WG? Oder gar noch mehr Personen? Oder teilst du mit einer anderen Familie mit Kindern eine Wohnung? Wenn du in einer speziellen Wohnform lebst, dann interessiert uns deine Geschichte. Schreibe es uns ins Formular .

