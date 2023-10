Im Filzbacher Hotel «Kerenzerberg» ist das Restaurant bis Februar geschlossen

HRK zu SZK: Das «Hotel Restaurant Kerenzerberg» soll von innen und aussen auch optisch voll in das Sportzentrum Kerenzerberg integriert werden, das der Zürcher Kantonalverband für Sport in Filzbach betreibt.Eine neue Fassade, ein neuer Restaurantbetrieb und ein neuer «Look»: Im «Hotel Restaurant Kerenzerberg» (HRK) haben die Umgestaltungsarbeiten begonnen.

Angekündigt wurde das Projekt bereits im Frühling. Jetzt wurden die Arbeiten zur Sanierung und Erneuerung gestartet. Das Hotel soll strukturell, strategisch und organisatorisch zu 100 Prozent ins nebenanliegende Sportzentrum Kerenzerberg (SZK) integriert werden. Umgestaltet wird dafür sowohl draussen als auch drinnen. So wird die Fassade des Gebäudes mit demselben Schriftzug wie im Sportzentrum versehen, das HRK-Logo verschwindet komplett.

Bis im umgestalteten Hotel mit Restaurant und Lobby wieder Gäste empfangen werden können, dauert es aber noch einen Moment. Die Arbeiten dauern bis in den Winter hinein. Das Restaurant und die Sportlobby werden am Dienstag, 13. Februar 2024, wieder geöffnet. Bis dahin werden Gäste alternativ im Restaurant «Panorama» des Sportzentrums bedient. Die Übernachtung im Hotel ist aber weiterhin möglich. headtopics.com

Nach der Wiedereröffnung seien dann die Öffnungszeiten des Restaurants im Hotel sowie des Panoramarestaurants aufeinander abgestimmt, erklärt Oehri: «Beide Lokale werden weiterhin für alle da sein», wird er in der Mitteilung dazu zitiert.Das Sportzentrum Kerenzerberg (SZK) in Filzbach gehört dem Kanton Zürich und wurde zu 100 Prozent mit Swisslos-Geldern aus dem Anteil des Kantons Zürich erbaut.

Hotel Restaurant Raben in Zofingen sofort geschlossenDas Hotel Restaurant Raben in der Zofinger Altstadt ist per sofort geschlossen. Die Grundeigentümerin Hermann Wüthrich AG hat die Schließung angeordnet. Weiterlesen ⮕

«Ich hatte schon Gäste, die im Restaurant weinten» – Ein Besuch in der Küche von Peter KnoglEr ist einer der besten Köche der Schweiz, gilt als König der Saucen und hat das Basler «Cheval Blanc» in die Topliga befördert. Von neumodischem Zeugs wie Air-Schäumchen hält Peter Knogl wenig – umso mehr von der guten alten Butter. Weiterlesen ⮕

Gewalt bei Polizeieinsatz in Berner RestaurantBei einem Polizeieinsatz im Restaurant Sous le Pont in Bern kam es zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen den Einsatzkräften und mehreren Personen. Zwei Polizisten und eine Drittperson wurden verletzt. Die Polizei und die Mediengruppe Reitschule Bern schieben sich gegenseitig die Schuld zu. Weiterlesen ⮕

Ukraine erwartet strategische Niederlage Russlands ++ Malta-Treffen: Ukraine lobt «Einheit» gegen RusslandSeit Ende Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Alle Neuigkeiten und Reaktionen dazu erfahren Sie in unserem Newsblog. Weiterlesen ⮕

Jüngste afghanische Bürgermeisterin Zarifa Ghafari spricht über ihr Heimatland, Privilegien und FrauenrechteWas veranlasst eine afghanische Frauenrechtlerin dazu, das Luzerner Eigenthal, nahe der Grenze zu Unterwalden zu besuchen? Ein Vortrag im Hotel Restaurant Hammer. Im exklusiven Gespräch erzählt sie vorab, wofür sie kämpft – und was sie sich vom Westen wünscht. Weiterlesen ⮕

Malta-Treffen: Ukraine lobt «Einheit» gegen Russland ++ Hohe Verluste Russlands bei Kämpfen um ukrainisches AwdijiwkaSeit Ende Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Alle Neuigkeiten und Reaktionen dazu erfahren Sie in unserem Newsblog. Weiterlesen ⮕