Ihr Browser ist veraltet. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version, oder wechseln Sie auf einen anderen Browser wieEin grosser «Frühstücker» bin ich nicht.

Aber Kaffee muss sein. Wenn ich irgendwo aufbaue, wohne ich meist im Hotel und gehe nach dem Kaffee direkt ins Museum. Ja und dort stelle ich den ganzen Tag mein Playmobil auf.

Mehr Bewegung im Alltag - Stehpult, Treppe und Co. – was bringt’s wirklich?Trackt ihr eure Schritte? Seid ihr zufrieden mit euch, wenn ihr Applaus von eurer Smartwatch oder eurem Handy bekommt? Haltet ihr euch für besonders healthy, weil ihr die 10'000 Schritte täglich schafft? Natürlich könnt ihr stolz auf eure Leistung sein – nur: Gesund und munter wäre euer Body tatsächlich auch mit weitaus weniger Steps am Tag. Weiterlesen ⮕

Thailänder in Israel: «Bitte kommt zurück», Appell an die LandsleuteUnter den 224 Geiseln der Hamas sind 54 Thailänder. Die Regierung in Bangkok versucht mit Nachdruck, ihre in Israel arbeitenden Staatsbürger aus dem Land zu bekommen – das könnte allerdings die Versorgung der Bevölkerung gefährden. Weiterlesen ⮕

«Einmal knipsen bitte»: Punktekarte für Kultur pusht Vielfalt Rorschacher KleinkunstangeboteDrei Rorschacher Veranstalterinnen und Veranstalter haben sich zusammengetan und die Punktekarte «Kultur am Platz» lanciert. Durch den Kauf der Karte unterstützen Nutzerinnen und Nutzer die Finanzierung vielfältiger Projekte und zudem profitieren sie von Ermässigungen und VIP-Plätzen. Weiterlesen ⮕

Nach der Listenflut gilt: Nur noch die Besten, bitteHunderte von Kandidierenden, die gar nicht gewählt werden wollen: Das ist ein Ärgernis. Eine Systemänderung ist nötig. Weiterlesen ⮕

Luganesi zeigen Mut trotz Niederlage gegen BrüggeTrainer Croci-Torti ist stolz auf seine Spieler, obwohl sie gegen Brügge verloren haben. Er betont, dass sie gegen solche Gegner ohne Angst spielen können und dass sie einige Fehler gemacht haben, die sie auf diesem Niveau nicht machen dürfen. Trotz der Enttäuschung müssen sie den Kopf oben behalten und sich auf den nächsten schwierigen Match gegen Meister YB vorbereiten. Weiterlesen ⮕

Wo ist mein iPhone? So suchen und orten Sie Ihr Apple-HandySie haben Ihr iPhone verloren oder müssen es auf die Schnelle finden? So können Sie über die 'Wo ist mein iPhone'-Funktion ihr Handy in wenigen Schritten suchen und orten. Weiterlesen ⮕