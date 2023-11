«Das ist für die Einkaufsstadt Aarau eine Katastrophe» – IG City-Märt fleht die Stadt um Verkehrsdienst an Der Testbetrieb auf der Bahnhofstrasse führt wegen des veränderten Abbiege-Regimes zu Rückstaus auf der Kasinostrasse. Für eine Ausfahrt aus dem Parkhaus City-Märt braucht man zu Stosszeiten viel zu lange. Die Detailhändler sehen deshalb tiefschwarz für das kommende Weihnachtsgeschäft.

Juden in Europa und den USA in Angst: Antisemitische Vorfälle nehmen massiv zu – in einem Land gar um 400 ProzentNur jede fünfte Gemeinde im Kanton Aargau wird von einer Frau präsidiert – woran liegt's? Copyright © Aargauer Zeitung. Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von Aargauer Zeitung ist nicht gestattet

:

BLUENEWS_DE: Israels Armeesprecher: Soldaten haben die Stadt Gaza umstelltAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen »

SRFNEWS: Israelischer Militärsprecher: Armee hat die Stadt Gaza umstelltHunderte Menschen konnten die Grenze bei Rafah passieren – darunter auch sieben Schweizer

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »

SRFNEWS: Israelische Truppen haben Aussenbezirke von Gaza-Stadt erreichtAusländische Staatsangehörige verlassen den Gazastreifen nach Ägypten

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »

20MİN: Hunderte versammeln sich zu Nahost-Demos in der Stadt ZürichAm Donnerstagabend finden in Zürich gleich zwei Demos zum Nahost-Konflikt statt. Die Beweggründe unterscheiden sich allerdings stark.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

SRFNEWS: Netanjahu: Truppen haben Aussenbezirke von Gaza-Stadt erreichtAusländische Staatsangehörige verlassen den Gazastreifen nach Ägypten

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »

BZBASEL: Konsternierter Landrat: Basel-Stadt will in Münchenstein ein Asylzentrum einrichtenBasel-Stadt will in den kommenden Tagen eine Armeeliegestelle unter dem Park Grün 80 als Erstaufnahmezentrum einrichten. Dort sollen bei Bedarf allein reisende männliche Asylsuchende temporär untergebracht werden. Münchenstein und Baselland wurden nicht in die Planung einbezogen.

Herkunft: bzBasel | Weiterlesen »