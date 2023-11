«Ich werde niemals ihre Schmerzensschreie vergessen»: Folterkeller in Cherson, nachdem die ukrainischen Streitkräfte die Stadt zurückerobert haben.Der 27. Oktober war eine Nacht des Horrors in der Donezk-Strasse in der russisch besetzten Kleinstadt Wolnowacha im Südosten der Ukraine.

Der Familienvater Andrej hatte sich geweigert, sein Haus, in dem er mit seiner Frau Natalja, dem vier Jahre alten Sohn Nikita, Tochter Anastasia und fünf weiteren Verwandten lebte, russischen Soldaten zu überlassen. In dieser Nacht kehrten die Soldaten zurück – und erschossen alle neun Hausbewohner im Schlaf

:

