«Ich war so richtig dumm und faul»: Vorstrafen zeigten keine Wirkung – 35-Jähriger muss ins Gefängnis

Marianne Binder (65, Mitte) bezeichnet einen Spruch von Benjamin Giezendanner (41, SVP), der sich auf ihr Alter bezog, als diskriminierend. Der Volkspartei-Kandidat weist den Vorwurf zurück und wehrt sich zugleich gegen die Kritik, als Unternehmer habe er nicht genug Zeit für ein Engagement im Ständerat.

