«Ich kam mit der Idee ins Parlament, gleich alles auf den Kopf zu stellen»: Linus Thalmann blickt auf seine Zeit im Kantonsrat zurück

Vor Migros-Filialen wird eine neue Dimension von personalisierter Werbung lanciert: Wenn eine Frau vor dem Screen steht, soll zum Beispiel Damenmode gezeigt werden. Zwei Ostschweizer Firmen machen das möglich. Nur: Funktioniert das wirklich? Und wie ist das mit dem Datenschutz?Copyright © St.Galler Tagblatt. Alle Rechte vorbehalten.

