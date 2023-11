– «Ich hoffe, der Spielplan wird nicht so zerstückelt ...»

Wäre ich Saudi-Arabischer Bürger, wäre ich übrigens genau zwei Sekunden nach Veröffentlichung dieses Tweets ermordet worden.Ich würde der FIFA auch eine Vergabe der WM unter der Leitung der Hamas zutrauen, wenn das Geld stimmt.Diese ganze Pseudoaufregung. Die meisten werden sich doch auch die WM in Saudi-Arabien anschauen. Der Fußball ist längst verloren. Die FIFA kann machen, was sie will, wo sie und wie sie will.

Ukraine meldet heftigste russische Angriffe in diesem Jahr +++ Bundesrat hält am Status S für ukrainische Flüchtlinge fest«Es ist Spanien, sie spielen in einer anderen Liga», sagt Lia Wälti nach der 1:7-Klatsche gegen Spanien. Trotzdem tue es weh, wenn man in drei Gegenspielen 17 Gegentreffer kassiere.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BLUENEWS_DE: «Ich distanziere mich nicht von dem, was ich gesagt habe»Aktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen ⮕

PRESSEPORTAL_CH: Aktuelle Pressemeldung: JUICE CHARGER me 3 ist jetzt individualisierbarJUICE CHARGER me 3 ist jetzt individualisierbar Ab sofort können Privatpersonen und Unternehmen ihre Ladestation individuell gestalten Die Juice Technology AG, Herstellerin...

Herkunft: presseportal_ch | Weiterlesen ⮕

PRESSEPORTAL_CH: Aktuelle Pressemeldung: Juice Technology an der transport-CHJuice Technology an der transport-CH Zürcher Pionierin im mobilen Laden präsentiert in Bern wegweisende Neuheiten für Flotten- und für Schnellladen Die Juice Technology AG,...

Herkunft: presseportal_ch | Weiterlesen ⮕

SRFNEWS: Wie ein Sexualstraftäter trotz Verfahren wieder zuschlagen konnteNicole B.: «Ich konnte mich nicht mehr bewegen»

Herkunft: srfnews | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Wetter: Sturmtief „Ciarán“ nimmt Kurs auf SüdenglandAktuelle Polizeimeldungen - Polizeinachrichten

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

SRFSPORT: Fussball-Podcast Sykora Gisler - «Als Satiriker ist es schwieriger geworden über YB zu schreiben»Die aktuelle Folge des Fussball-Podcasts mit Chef-Blogger («Zum Runden Leder») Christian Zingg.

Herkunft: srfsport | Weiterlesen ⮕