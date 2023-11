Er bereue seinen Standpunkt überhaupt nicht. «Ich distanziere mich nicht von dem, was ich gesagt habe, und stehe bis zum letzten Tag, an dem ich atme, für Menschlichkeit und an der Seite der Unterdrückten», schrieb El Ghazi in dem sozialen Netzwerk.

Der Bundesliga-Club reagierte verwundert und erklärte: «Mainz 05 nimmt die Äusserungen von Anwar El Ghazi (...) mit Überraschung und Unverständnis zur Kenntnis. Der Verein wird den Sachverhalt juristisch prüfen und dann bewerten.» Der 28-Jährige sei aktuell nicht im Trainingsbetrieb, weil er seit Montag krankgeschrieben sei, fügten die Mainzer an.

«Es ist Spanien, sie spielen in einer anderen Liga», sagt Lia Wälti nach der 1:7-Klatsche gegen Spanien. Trotzdem tue es weh, wenn man in drei Gegenspielen 17 Gegentreffer kassiere.Darauf angesprochen, ob Inka Grings noch die richtige Trainerin für die Nati sei, antwortet Kapitänin Lia Wälti: «Ihr wollt, dass ich das hier jetzt sage? Nein, ich sage nichts dazu.

