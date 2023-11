«Ich dachte immer, uns passiert das nicht»: Nach Küchenbrand bleibt St.Galler Treuhänder auf 100'000 Franken Schaden sitzen

In einer Polizeimeldung heisst es: «Die Brandursache ist unklar und wird durch das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St.Gallen abgeklärt.» Stefan Wieser wird noch vor seiner Wohnung auf den Polizeiposten beordert. Dass man ihm Brandstiftung unterstellt, trifft ihn hart – doch die Tatsache, dass der 60-jährige Treuhänder keine Hausratsversicherung abgeschlossen hat, zerschlägt den Verdacht.

Wieser ist sich sicher: Schuld am Feuer ist die fehlerhafte Elektronik. Im Verhör gab er zwar zu Protokoll, am Mittag des Ereignistages im Bereich des Kochfelds eine Schale Wasser ausgeleert zu haben, wobei er das Missgeschick gleich wieder trocknete. Im Brandursachenbericht fliesst seine Aussage ebenfalls ein: Es sei in Betracht zu ziehen, dass das ausgelaufene Wasser auch den Bereich des Mikrowellenofens erreichte.

Wieser hat die Quittung des Geräts noch immer elektronisch abgespeichert und konfrontiert Migros Ostschweiz mit den Ereignissen. Da die Garantie bereits seit einem halben Jahr abgelaufen und die Herstellerin für den Schaden zuständig sei, verweist sie ihn an Panasonic.

In einem Brief lässt das Unernehmen schliesslich verlauten, dass weder die Panasonic Connect Europe GmbH im deutschen Wiesbaden noch die Schweizer Zweigniederlassung in Rotkreuz «Konsumgüter vertreiben und daher auch nicht die in Rede stehende Mikrowelle vertrieben haben».

Ob er gegebenenfalls den Rechtsweg beschreiten wird, lässt er offen. Am liebsten würde er darauf verzichten, zu viel Kraft und Geld hätten ihn und seine Frau die vergangenen Monate gekostet. Und zu gering schätzt er seine Chancen gegen ein milliardenschweres Unternehmen ein. «Vermutlich würden wir bis vor Bundesgericht landen.

:

SRFSPORT: Mettler: «Würde ich nicht in die Top 30 fahren wollen, müsste ich nicht an den Start»Josua Mettler geht erstmals in einem Weltcup-Riesenslalom an den Start. Der 25-Jährige hat einen Plan.

Herkunft: srfsport | Weiterlesen »

SUEDOSTSCHWEİZ: Armeesprecher: Israelische Bodentruppen weiter im GazastreifenNach Ausweitung der israelischen Bodeneinsätze im Gazastreifen befinden die Truppen sich nach…

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen »

SRFSPORT: St. Galler Blitzstart gegen GCDie «Espen» starten gegen GC furios. Akolo trifft in der 1. Minute.

Herkunft: srfsport | Weiterlesen »

TAGBLATT_CH: Effiziente und schnörkellose St.Galler bezwingen GC mit 3:1 – Geubbels mit sehenswertem TrefferZuhause ist der FC St.Gallen weiterhin eine Macht. Die Ostschweizer schocken den Grasshopper Club Zürich bereits nach einer Minute. GC reagiert gefasst und gleicht nur wenige Minuten später aus. Dem Powerplay der St.Galler haben die Zürcher aber nichts mehr entgegenzusetzen. Im ausverkauften Kybunpark gewinnen die St.Galler dann mit 3:1.

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen »

SRFSPORT: Fischbacher: «Hätte mir das vor einem Jahr jemand gesagt, ich hätte es nicht geglaubt»Marco Fischbacher wird in Sölden mit 26 Jahren seine Weltcup-Feuertaufe erleben. Entsprechend ist er voller Vorfreude.

Herkunft: srfsport | Weiterlesen »

NZZAS: Nationalrat Islam Alijaj: «Ich kann mir vieles erlauben, was sich ein normaler Politiker nicht herausnehmen könnte»Er sitzt im Rollstuhl und hat eine Sprechbehinderung. Der neu gewählte Zürcher Nationalrat Islam Alijaj sagt, wie es sich anfühlt, in einem behinderten Körper zu leben. Und er führt aus, wie er sich im Haifischbecken Bundeshaus durchsetzen will.

Herkunft: NZZaS | Weiterlesen »