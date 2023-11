«Ich bin pro Trump»: Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán im Gespräch mit Roger Köppel über seine Lösung des Asyl-Chaos und wie die Schweiz mit der EU schliessen kann und soll. Ich bewundere ihn für seine Politik zugunsten seines eigenen Staatsvolkes. Als Trump Präsident war, herrschte deutlich mehr Frieden als unter Biden. Deswegen bin ich auch für Trump. Die derzeitige politik der Amis lehne ich ab - und wünsche Orban weiterhin eine glückliche Hand und gutes Gelingen.

Dieses Gespräch mit Victor Orban hat gut getan. Danke Herr Köppel , für ihr grosses Engagement für unser Land und das Bemühen verschiedene Ansichten zuzulassen und zu diskutiere





