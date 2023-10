IAG nimmt 20 neue Flugzeuge in den ersten Monaten des Jahres 2023 in Empfang

In den ersten neuen Monaten des Jahres 2023 (bis Ende September) hat die International Consolidated Airlines Group IAG 20 Flugzeuge bei ihren Töchtern in Empfang genommen.

Iberia erhielt zwei Airbus A320 Neo, vier A321 Neo und drei A350-900. British Airways übernahm einen A320 Neo, drei A350-1000 und zwei Boeing 787-10. Außerdem ging ein A320 Neo an Aer Lingus und Vueling erhielt vier A321 Neo.

Weiterlesen:

aeroTELEGRAPH »

Airbus will A320-Produktion mit neuen Schiffen ankurbelnIhre Luftfahrt-News Weiterlesen ⮕

Autofahrer touchiert Fußgänger in KreisverkehrEin Autofahrer touchierte einen Fußgänger, als er die erste Ausfahrt in Richtung Gerliswilstrasse nahm. Weiterlesen ⮕

200 Voranmeldungen für 64 Wohnungen: «Dianapark» startet Vermarktung für erste EtappeVermarktungsstart für erste Wohnungen im Dianapark in Rheinfelden: Bereits 200 Voranmeldungen sind eingegangen Weiterlesen ⮕

Erste geflüchtete Familien sind unter dem Schiessstand Allmeind in Glarus eingezogenVor zehn Tagen hat der Bund die neue temporäre Asylunterkunft in der Zivilschutzanlage Allmeind in Betrieb genommen. Noch sind die 100 Plätze in Glarus nicht voll belegt. Weiterlesen ⮕

Hoffnungsmarkt der Schweizer Asset Manager erleidet erste DelleDer Bärenmarkt macht vor Nachhaltigen Anlagen nicht halt: Das ist der aktuelle Befund der wichtigsten Schweizer Branchenstudie zu diesem Geschäft. Ebenfalls sind Fonds mit messbarer Wirkung noch ganz am Anfang. Weiterlesen ⮕

SP schickt erste Frau ins Bundesrats-RennenEvi Allemann von der SP kandidiert für die Nachfolge von Alain Berset. Fünf Männer und eine Frau sind im Rennen. Verschiedene Faktoren entscheiden über die Wahl zum Bundesrat, darunter auch Geschlecht und Stammtischkompetenz. Weiterlesen ⮕