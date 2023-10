Hypothekenzinsen in der Schweiz sinken weiter

Der Rückgang der Hypozinsen vom Sommer hat sich im Oktober nochmal verstärkt.Die Hypozinsen in der Schweiz setzen ihren Sinkflug fort. Der leichte Rückgang vom Sommer hat sich in den Oktoberwochen nochmals verstärkt.

Dies ist das Ergebnis der Auswertung der zwölf von «Finanz und Wirtschaft» beobachteten Anbieter. Demnach sank der Richtsatz für einen Zeitraum von zwei Jahren im Schnitt sogar auf den niedrigsten Stand seit einem Jahr: auf 2,4%. Die fünfjährigen (2,42%) und die zehnjährigen (2,62%) Sätze fielen auf ein Tief seit Dezember des Vorjahres.

