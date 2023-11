Hygiene heisst das Zauberwort gegen Nabelbrüche

Seit Tieren mit Nabelbrüchen vom Tierschutz und durch die Transportvorschriften mehr Beachtung geschenkt wird, werden sie immer mehr zum Problem. Die Züchter können sie nicht brauchen, Spanferkel will niemand und zu den Mästern dürfen sie nicht, also ein Abfallprodukt. Schaut man in die Jagerställe, sehen wir zum Teil mehrere Prozent der Tiere mit Brüchen.

Veterinär Xaver Sidler von der Uni Zürich ruft zu mehr Biosicherheit auf. Die Einschleppung verhindern sei einfacher als eine Tilgung.Schweinebauer Sepp Huber aus Schweizersholz im Kanton Thurgau zieht die schwächsten Ferkel jedes Wurfes in einem Ferkelwagen auf. Damit hat er praktisch keine Ferkelverluste mehr. Die zeitintensive Haltung hat allerdings auch ihren Preis.

