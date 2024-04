Hunde müssen von April bis Juli im Wald an der Leine geführt werden

Im Kurz-Interview erklärt Wildhüter Fabian Kern, warum Hunde von April bis Juli im Wald an der Leine geführt werden müssen. Zwischen 1. April und 31. Juli müssen Hunde im Wald und bis 50 Meter vom Waldrand entfernt an die Leine genommen werden. Die Art oder Länge der Hundeleine spielt keine Rolle. Schlepp- und Rollleinen sind zulässig, solange die Hundehalter*innen ihren Hund festhalten und kontrollieren.

Während der Brut- und Setzzeit von Wildtieren, die hauptsächlich im Frühling und Sommer stattfindet, sind viele Tiere besonders empfindlich. Rehkitze, Jungtiere und Bodenbrüter benötigen Ruhe und Schutz. Wenn Hunde frei herumlaufen, können sie diese Tiere stören, verletzten oder töten, ihre Nester zerstören oder sie in Panik versetzen. Zumeist sehr positive. Die meisten Menschen wissen, dass sie damit helfen, die Tierwelt zu schützen, Konflikte zu minimieren und die Natur zu bewahren. zu halten, um die Tierwelt zu schützen. Wer das nicht tut, sollte sich der Konsequenzen bewusst sei

