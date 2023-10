Humbert gewinnt den zweiten Satz gegen Stricker

Humbert gönnt sich eine längere Toilettenpause, ehe es weitergehen kann. Und die scheint Stricker nicht bekommen zu haben. Ohne ersten Aufschlag im entscheidenden Moment muss er das erste Break im dritten Satz akzeptieren. Doch dass Breaks hier nicht vorentscheidend sind, hat der bisherige Spielverlauf gezeigt. Schon im nächsten Aufschlagspiel hat Stricker die Chance auf das Rebreak. Doch Humbert wehrt ab und führt jetzt mit: Breakfestival zu Beginn.

Zu seinem nächsten Gegner Ugo Humbert (ATP 28) im Viertelfinale am Freitag sagt er: «Ich habe schon länger nicht mehr gegen einen Linkshänder gespielt. Aber ich habe hier mit ihm trainiert und kenne ihn ganz gut.»

Der dritte Durchgang begann mit einem Schreckmoment. Doch Stricker wehrte im ersten Game beim Stand von 0:40 gleich drei Breakbälle ab. Anschliessend fand der Berner zur alten Form zurück. Beide Spieler hielten ihren Aufschlag, das Tiebreak musste eine Entscheidung bringen. Und dort dominierte der Underdog dann die Ballwechsel und sicherte sich nach 2:26 Stunden den Matchgewinn. headtopics.com

Der Argentinier roch unter dem Augenschein von Boris Becker die Lunte und breakte Murray gleich in seinem ersten Aufschlagsspiel. Murray verlor den Anschluss und musste sich nach 3.07 Stunden geschlagen geben. Etcheverry feiert im zweiten Aufeinandertreffen mit Murray den ersten Sieg und bekommt es im Viertelfinal mit Holger Rune (ATP 6) oder Sebastián Báez (ATP 29) zu tun.

Bublik scheint ab diesem Moment gebrochen. Der Kasache kann sich nicht mehr gegen die drohende Niederlage stemmen und verliert am Schluss klar (7:6, 6:2). (jos)Das ging flott: Der Arbeitstag von Hubert Hurkacz (ATP 11) ist nach nur 1:05 Stunden beendet. Der Pole breakt seinen Gegner Jan-Lennard Struff (ATP 27) insgesamt vier Mal und kommt selber nur äusserst selten in Bedrängnis. Im Viertelfinal trifft Hurkacz auf den Gewinner der Partie de Minaur - Griekspoor. headtopics.com

