Die humanitäre Lage im Gazastreifen ist laut WHO dramatisch. Heftige Kämpfe ereignen sich aktuell im Norden des Gazastreifens, auch in der Umgebung des Al-Schifa-Spitals oder des Al-Rantissi-Naser-Spitals. Patientinnen und Patienten, Neugeborene und medizinisches Personal sitzen dort ohne Strom und mit schwindenden Vorräten fest. Die Welt versucht, unter schweren Bedingungen humanitäre Hilfe zu leisten. So auch die Schweiz.

So leisten Schweizer Organisationen Unterstützung: Die Glückskette sammelt Spenden für das Krisengebiet. Auch mehrere Partnerorganisationen der Glückskette sind derzeit im Gazastreifen tätig. Dazu gehören die Caritas, der Christliche Friedensdienst (Cfd), HEKS oder Save the Children. Mit den Spendengeldern werden Projekte dieser Partnerorganisationen unterstützt. So konnten beispielsweise Lastwagen von Save the Children Lieferungen mit 45'000 Wasserflaschen nach Gaza bringe

NAU_LİVE: Israel-Krieg: Gesundheitssystem im Gazastreifen kurz vor KollapsWegen des Krieges steht das Gesundheitssystem im Gazastreifen kurz vor dem Kollaps: Ein IKRK-Chirurg berichtet von der wachsenden Verzweiflung der Mediziner.

SWİSSİNFO_DE: Friedenswoche und Nachhaltigkeit in der SchweizDie Friedenswoche kam und ging. Angesichts der sich verschlechternden humanitären Lage im Gazastreifen fragt Imogen Foulkes, warum Menschen so gut darin sind, Kriege zu beginnen, aber nicht... Nachhaltigkeit ist einer der Hauptpfeiler eines geplanten Schweiz er Angebots zur Ausrichtung der Olympischen Winterspiele 2030. Es wird schwierig sein, dies umzusetzen. Ohne eine Regierungsstrategie läuft die Alpenrepublik Gefahr, von den europäischen Plänen zur Nutzung der Wasserstoffentwicklung ausgeschlossen zu werden.

WOCHENZEİTUNG: Olympiasieger berät Schweizer Sportfunktionäre bei Bewerbung für Olympische Winterspiele 2030Hippolyt Kempf, ein ehemaliger Olympiasieger, arbeitet jetzt als Sportökonom und berät Schweiz er Sportfunktionäre bei der Bewerbung für die Olympischen Winterspiele 2030. Er sieht Parallelen zwischen der Teilnahme eines Sportlers an den Spielen und der Ausrichtung der Spiele durch ein Land.

CASHCH: Vontobel überarbeitet Kursziel für Schweizer AktienVontobel hat das Kursziel für vier Schweiz er Aktien unter negativen Vorzeichen überarbeitet. Bei einer beliebten Aktie fällt die Reduktion besonders einschneidend aus. Dätwyler sieht das diesjährige Ergebnis am unteren Ende der Zielbandbreite liegen.

BLİCK_SPORT: Ausland: So spielten die Schweizer Söldner am WochenendeWer traf? Wer sass? Blick checkt das Wochenende unserer Fussball-Söldner in den Top-5-Ligen und – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – darüber hinaus.

BAUERNZEİTUNG1: Schweizer Landwirt gewinnt DLG Agri Influencer-PreisSoziale Medien - Schweiz er holt Preis für den besten «Agri TikToker»: Im Vorfeld an die Agritechnica kürte die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) die Gewinner des diesjährigen Social-Media-Preises «DLG Agri Influencer». Unter den Gewinnern…

