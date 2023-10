Huawei steigert Erlös in den ersten drei Quartalen

Der chinesische Tech-Konzern Huawei hat seinen Erlös in den ersten drei Quartalen dieses Jahres weiter gesteigert. Der Hersteller von Telekommunikationsausrüstung und Smartphones erwirtschaftete in den ersten neun Monaten dieses Jahres einen Erlös von 456,6 Milliarden(knapp 59,1 Milliarden Euro), wie das Unternehmen aus dem südchinesischen Shenzhen am Freitag mitteilte. Verglichen mit demselben Vorjahreszeitraum entspreche dies einem Anstieg von 2,4 Prozent.

Unter anderem wuchsen der Konsumenten-Bereich und die Cloud-Sparte. Im Vergleich zu den vergangenen vier Jahren blieb Huawei jedoch hinter dem Einnahmen-Höchstwert für die ersten drei Quartale aus dem Jahr 2020 zurück. Damals erlöste der Konzern 671,3 MilliardenHuawei wolle mehr in Forschung und Entwicklung investieren, um seine Produkte im Wettbewerb zu stärken, sagte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Konzerns, Ken Hu, laut Mitteilung.

