Huawei Network Summit 2023 (Europa): Innovationen hören nie auf und beschleunigen die intelligente Transformation in allen Branchen in Europa

Auf dem HNS hielt Leon Wang, Präsident der Datenkommunikations-Produktlinie von Huawei, eine Grundsatzrede mit dem Titel"Innovationen hören nie auf" (Innovations Never Stop) und beleuchtete, wie die intelligente Cloud-Netzwerklösung von Huawei die Netzwerkqualität auf ein neues Niveau hebt. Insbesondere verbessert Huawei seine CloudCampus-, CloudFabric- und CloudWAN-Lösungen unter den Aspekten Erfahrung, Intelligenz und Konvergenz weiter.

Auf dem HNS stellte Vincent Liu, Präsident der Abteilung Global Enterprise Network Marketing & Solution Sales von Huawei, die jüngsten Fortschritte und Errungenschaften des IP-Clubs im vergangenen Jahr vor und überreichte anschließend Auszeichnungen an herausragende Diamantmitglieder. headtopics.com

Als führender Anbieter von Datenkommunikationsprodukten und -lösungen wird Huawei weiterhin mit Partnern zusammenarbeiten, um kontinuierlich Innovationen für die digitale Transformation der Branche zu entwickeln. Auf diese Weise wird Huawei erstklassige Lösungen für Kunden aus verschiedenen Branchen bereitstellen.

Die Europa-Etappe des Huawei Network Summit (HNS) 2023 fand erfolgreich in München, Deutschland, statt. Bei dieser Veranstaltung stand die Campus-Netzwerksitzung mit dem Motto „Verbessern Sie Ihre Branchenanalytik mit dem hochwertigen 10 Gbps CloudCampus" im Mittelpunkt. Teilnehmer aus

Auf dem UNESCO-Huawei International Forum on Digital Platforms and Competencies for Teachers (Internationales Forum für digitale Plattformen und Kompetenzen für Lehrkräfte) hat das ägyptische Bildungsministerium gestern offiziell das Nationale Fernstudienzentrum für die kontinuierliche

