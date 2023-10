Huawei Network Summit 2023 (Europa): Hochwertige 10 Gbps CloudCampus-Lösung treibt Büroerfahrung in Europa voran

Huawei Network Summit 2023 (Europa): Die hochwertige 10 Gbps CloudCampus-Lösung von Huawei treibt die Verbesserung der Büroerfahrung in Europa voran

Der Digital-First-Ansatz und intelligente Modernisierungen sind zu einem wichtigen Trend auf der ganzen Welt geworden. Daher begeben sich Länder und Unternehmen nach und nach auf den Weg der intelligenten Transformation.

Mit diesen Aufwertungen für die Büroerfahrung wird Huaweis hochwertige 10 Gbps CloudCampus-Lösung europäischen Unternehmen dabei helfen, ihre intelligenten Transformationswege durch kontinuierliche Innovationsstärke zu beschleunigen. headtopics.com

Huawei präsentiert in Zusammenarbeit mit der UNESCO die Erfolge des Projekts „Technologiegestützte offene Schulen für alle" (Technology-enabled Open Schools for All) Huawei präsentiert im Rahmen des Programms „Smart & Green Village" auf Zypern eine intelligente Lösung zur Branderkennung mit 5G, KI und Drohnen

