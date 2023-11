Huawei Connect 2023 in Paris eröffnet

Huawei hat heute in Paris seine jährliche Leitveranstaltung Huawei Connect 2023 eröffnet. Tausende von Gästen, darunter führende Köpfe der Branche, Technikspezialisten und Partner aus aller Welt, kamen zusammen, um zu erkunden, wie digitale und intelligente Technologien zur Beschleunigung des grünen und digitalen Wandels in der EU beitragen können.

„Europa macht unglaubliche Fortschritte auf dem Gebiet der digitalen Transformation und ist gleichzeitig weltweit führend beim Wandel zu einer grüneren Zukunft", so Ken Hu, Rotating Chairman von Huawei, in seiner Eröffnungsrede. „Huawei arbeitet seit mehr als 20 Jahren Hand in Hand mit seinen europäischen Kunden und Partnern zusammen. Wir haben große Fortschritte bei der Vernetzung von Menschen, der Unterstützung von Unternehmen und dem Aufbau des digitalen Ökosystems in Europa gemacht. Auch in Zukunft werden wir unser Engagement in Europa in den Bereichen digitale Transformation, lokale Innovationen, Nachhaltigkeit und Cybersicherheit weiter verstärke

:

AEROTELEGRAPH: Ethiopian Airlines bestellt elf A350-900 und weitere Flugzeuge bei der Dubai Airshow 2023Die Fluggesellschaft Ethiopian Airlines hat bei der Dubai Airshow 2023 elf A350-900 Flugzeuge von Airbus bestellt. Außerdem hat sie Aufträge für Boeing 787-9 und Boeing 737 Max abgeschlossen.

Herkunft: aeroTELEGRAPH | Weiterlesen »

PRESSEPORTAL_CH: 70 Deutschschweizer Absolvent:innen erhalten Pestalozzi Stiftepriis 2023Die Pestalozzi Gruppe und ihre Tochterfirma Gabs AG haben den Pestalozzi Stiftepriis 2023 an 70 Deutschschweizer Absolvent:innen von Lehrberufen der Bereiche Haustechnik, Metallbau und -verarbeitung sowie Gebäudehülle verliehen. Die Preisverleihung fand in Schlieren ZH statt und wurde von Matthias Pestalozzi persönlich durchgeführt. Die Absolvent:innen wurden mit einer unterhaltsamen Show und einem Dinner geehrt.

Herkunft: presseportal_ch | Weiterlesen »

PRESSEPORTAL_CH: Nach der Wahl zum meistbewunderten Whiskey der Welt bringt Michter's seinen seltenen 25 Jahre alten Bourbon...Louisville, Ky. (ots/PRNewswire) - Am 31. Oktober 2023 veröffentlichte das im Vereinigten Königreich ansässige Unternehmen Drinks International seine jährliche Top-50-Liste...

Herkunft: presseportal_ch | Weiterlesen »

PRESSEPORTAL_CH: Medienmitteilung: Wassermangel, Dürre und Hitze: Preise für Olivenöl ziehen deutlich anMedienmitteilung Comparis-Konsumentenpreisindex Oktober 2023 Wassermangel, Dürre und Hitze: Preise für Olivenöl ziehen deutlich an Laut dem Comparis-Konsumentenpreisindex*...

Herkunft: presseportal_ch | Weiterlesen »

FUW_NEWS: Der FuW-Morgen-Report vom 16. November 2023: Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssenDer FuW-Morgen-Report vom 16. November 2023: Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen: Vorbörsen-News zu Zurich, Crealogix, EFG und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien.

Herkunft: FuW_News | Weiterlesen »

SCHWEİZERBAUER: Die BIG-M kämpft für fair bezahlte MilchMilch: BIG-M befürchtet Richtpreissenkung In ihrem Newsletter nimmt die Bäuerliche Interessengemeinschaft für einen fairen Milchmarkt Stellung zu den kommenden Milchpreisverhandlungen vom 17. November 2023. Sie befürchtet eine Milchpreissenkung.

Herkunft: SchweizerBauer | Weiterlesen »