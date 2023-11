Huawei bringt AirEngine Wi-Fi 7 All-Scenario APs auf den Markt, um das Netzwerkerlebnis von Kunden im Bildungs- und Gesundheitswesen, im Einzelhandel und in der Fertigungsindustrie zu verbessern.

Auf der Huawei Connect 2023 in Paris hat Huawei heute seine All-Scenario-WLAN-Lösung vorgestellt, die die Anwendung der Wi-Fi 7-Standardtechnologie auf dem Unternehmensmarkt kontinuierlich fördert und die Netzwerkerfahrung von Kunden im Bildungs- und Gesundheitswesen, im Einzelhandel und in der Fertigungsindustrie ständig verbessert. Yang Chaobin, Vorstandsmitglied von Huawei und Präsident für IKT-Produkte und -Lösungen, sagte: „Die branchenweit ersten kommerziellen Wi-Fi 7 APs unterstützen 120 gleichzeitige HD-Videokanäle und bieten eine flächendeckende Bandbreite von 10 Gbit/s." Die Huawei AirEngine Wi-Fi 7 All-Scenario APs zeichnen sich durch eine extrem hohe Single-Terminal-Rate und einen hohen AP-Durchsatz aus. Darüber hinaus nutzen die Huawei AirEngine Wi-Fi 7 APs viele innovative Technologien, wie z. B





