Hotel Savoy Baur en Ville wird zu Mandarin Oriental Savoy Zurich

Am 21. Dezember 2023 eröffnet das geschichtsträchtige Hotel Savoy Baur en Ville am Zürcher Paradeplatz unter dem neuen Namen 'Mandarin Oriental Savoy Zurich' seine Tore für Gäste aus aller Welt. Das Team von Allco koordinierte und führte den anspruchsvollen Gesamtumbau mit zahlreichen nationalen und internationalen Partnern und übergab das Gebäude vertragsgerecht an die neuen Betreiber. Lediglich 22 Monate nahmen die Umbauarbeiten im ältesten Grand Hotel der Stadt in Anspruch.

Im Gegensatz zum Innern, das ein komplettes Facelifting erhielt, wurde die Fassade abgesehen von kleinen Aufbesserungen nicht verändert. Sie entspricht weitgehend dem Erscheinungsbild von 1838, als das Hotel errichtet wurde. Mitte der 1970er-Jahre wurde der Bau zwar abgerissen und anschließend neu erstellt, doch die Fassade ließen die Eigentümer nach den Plänen des Originals nachbauen. Mit dem Umbau passte die Eigentümerschaft das Raumprogramm und das Interieur den heutigen Ansprüchen an ein 5-Sterne-Plus-Hotel an





UBS übernimmt Savoy Baur en Ville und gibt es an Mandarin Oriental weiterDas Hotel Savoy Baur en Ville in Zürich wurde von der UBS übernommen und wird nun von der chinesischen Luxushotel-Gruppe Mandarin Oriental geleitet. Das Hotel wurde nach einer umfassenden Renovierung wiedereröffnet und bietet Luxus auf Weltniveau.

Geisterhotel auf der Horwer Halbinsel St. NiklausenAuf der Horwer Halbinsel St. Niklausen hat es mal ein Hotel gegeben. Seit 2007 ist dieses aber nicht mehr in Betrieb. Viele würde es vermutlich erfreuen, wenn dort wieder Gäste einkehren – doch die Situation scheint verfahren. Wir versuchen, den Fall aufzurollen.

Verleihung der Luzerner TourismuspreiseAm Samstagabend wurden die 20. Luzerner Tourismuspreise verliehen. Die Pühringer Foundation Group und die St. Niklausen Schiffgesellschaft Genossenschaft (SNG) wurden ausgezeichnet. Außerdem wurde der Newcomer Award 2023 an das Capsule Hotel verliehen.

Billig-Salons setzen traditionelle Coiffeurgeschäfte unter DruckIn der Haarschneide-Branche ist die Konkurrenz gross, der Preiskampf unerbittlich – und die Billig-Anbieter sind überall.

Flugzeughersteller Antonov leidet unter russischen Angriffen auf die UkraineBei den Angriffen Russlands auf die Ukraine wurden Flugzeuge zerstört, darunter auch ein Prototyp der An-178. Der Flugzeughersteller Oleg Konstantinovich Antonov stammt aus dem Land, das unter den Angriffen leidet. Antonov war einer der bedeutendsten Flugzeugkonstrukteure der Sowjetunion und baute zunächst Segelflugzeuge und Lastensegler. In Zusammenarbeit mit der türkischen THK entstanden auch Segelflugzeuge nahe Ankara.

UBS unter Druck: CEO reagiert cholerisch auf Fragen zur Credit SuisseSeit der Zwangsübernahme der Credit Suisse steht die Führung der UBS unter permanent kritischer Beobachtung und steigendem Erfolgsdruck. Von aussen betrachtet hat dies nun zu einem unguten «Wir gegen die»-Gefühl geführt, schreibt Samuel Gerber in seinem Kommentar auf finews.first. In dieser Rubrik nehmen Autorinnen und Autoren Stellung zu Wirtschafts- und Finanzthemen. Seit Monaten werden Sergio Ermotti die immergleichen Fragen gestellt. Wird der Zwangsverkauf der Credit Suisse (CS) ein Erfolg? Bleiben dabei viele CS-Mitarbeitende auf der Strecke? Und: Ist die «neue» UBS für die kleine Schweiz nicht viel zu gross und gefährlich? Das kann schon nerven. Tatsächlich reagierte der CEO der UBS nun in der jüngsten Fragerunde mit der «NZZ» regelrecht cholerisch. «Es braucht nicht noch mehr teures Eigenkapital. Das zu behaupten, ist reiner Populismus», polterte er zum Thema Eigenmittel

