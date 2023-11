Hotel Merian wird von «B Smart» für Zwischennutzung übernommen

Mit einem Self-Check-in im Hotel Merian übernachten – das soll im «B Smart» künftig möglich machen. Die Hotelgruppe hat mit der Genossenschaft ZFV-Unternehmungen eine Vereinbarung für die Zwischennutzung des Hotels Merian unterschrieben., gibt es jetzt einen Lichtblick. Die Hotelgruppe «B Smart» habe einen Vertrag für eine Zwischennutzung unterschrieben, teilt die Genossenschaft und Eigentümerin ZFV-Unternehmungen (ZFV) am Montag mit.

«Die Hotelgruppe wird im Hotel Merian ein Übernachtungskonzept mit Self-Check-in anbieten», heisst es im Schreiben weiter. Neben einer «sanften» Sanierung des Gebäudes bleibt die Anzahl Betten im Hotel gleich. «B Smart Selection» betreibt mehrere Hotels in der Schweiz, in Liechtenstein sowie auch in Österreich. In der Küchengasse in Basel betreibt das Unternehmen bereits ein Hotel. Neben Basel befindet sich jedoch kein Lokal in einer grossen Stadt. All ihre Standorte sind zudem mit der Möglichkeit eines Self-Check-ins und -Check-outs ausgestattet, so die Website des Unternehmen





