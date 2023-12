Holzbewirtschaftung in der Schweiz: Mehr finanzielle Unterstützung gefordert

In exponierten Lagen ist es schwieriger mit Holz Geld zu verdienen. Ein «Steilhang»-Beitrag für Holz soll dies nun ändern. Renate Hodel PreviousNext In der Schweiz wachsen jedes Jahr rund 8 Millionen Kubikmeter Holz nach. In den vergangenen Jahren wurden jedoch nur rund 5 Millionen Kubikmeter geschlagen. Dies bedeutet einerseits, dass die Waldfläche in der Schweiz jedes Jahr zunimmt.

Andererseits lässt sich aus dieser Rechnung auch schliessen, dass mehr Schweizer Holz wirtschaftlich genutzt werden könnte, ohne die Nachhaltigkeit zu gefährden. Holzbewirtschaftung finanziell unterstützen Der Grund, wieso heute noch nicht mehr Schweizer Holz genutzt wird, liegt in der fehlenden Rentabilität. So lohne sich die Holzbewirtschaftung in Bergen und an steilen Hängen aus unterschiedlichen Gründen nicht, heisst es in einem Bericht der «Aargauer Zeitung». Der Verband Holzwirtschaft Schweiz Lignum fordere deshalb, die Holzbewirtschaftung finanziell zu unterstützen. Auch das Bundesamt für Umwelt (Bafu) will die Nutzung von Schweizer Holz förder





