Holdener kämpft zurück ins Spitzenteam und kritisiert sich selbst

Holdener ist zurück unter den Besten und kritisiert sich gleich selbst – Rast realisiert endlich erstes Weltcup-Podest

Ganz verschwunden waren die Nervosität und Unruhe in Gurgl nicht, aber Holdener schien sie deutlich besser in den Griff bekommen zu haben. Der zweite Zwischenrang und der vierte Schlussrang bestätigten dies. Trotzdem äusserte sich die 31-Jährige etwas genervt über ihre eigene Leistung: «Ich habe zu viele Fehler im zweiten Durchgang gemacht», sagte Holdener.

Bereits vergangene Woche liebäugelte Rast mit einem Platz auf dem Siegerinnentreppchen: In Levi fuhr die 25-Jährige auf den fünften Rang und untermauerte damit ihre Ansprüche, auch in Zukunft unter den besten Athletinnen im Slalom mitzumischen.

