Mit der Namensänderung zu Holcim 2021 hat der Zementkonzern auch ein neues Logo erhalten.So sank der Umsatz in den Monaten Juli bis Ende September deutlich um 8,8 Prozent auf 7,34 Milliarden Franken. Dies ist aber insbesondere auf die Verkäufe der Zementgeschäfte in Indien und Brasilien zurückzuführen. Auf der anderen Seite hataber auch die Expansion im Dachgeschäft und in anderen Baubereichen mit Übernahmen fortgesetzt.

Bereinigt um die Einflüsse der diversen Änderungen im Konsolidierungskreis ergab sich auf vergleichbarer Basis ein organisches Wachstum von 4,3 Prozent, wieDer wiederkehrende Betriebsgewinn EBIT stieg im dritten Quartal um 3,1 Prozent auf 1,6 Milliarden Franken. Das sei ein neuer Rekord. Darin sind Restrukturierungs-, Prozess- und andere Einmalkosten sowie Wertminderungen auf Betriebsanlagen nicht enthalten.

Die restlichen Zielvorgaben bestätigte das Unternehmen. So wird ein organisches Umsatzwachstum von mehr als 6 Prozent erwartet. Der wiederkehrende EBIT soll ein organisches Wachstum von über 10 Prozent erreichen. Der Free Cashflow wird bei rund 3 Milliarden Franken erwartet. headtopics.com

Zudem will der Konzern im Bedachungsgeschäft bis 2026 mehr als 6 Milliarden Dollar Umsatz und mehr als 1,3 Milliarden Dollar EBIT erzielen. Dieses Ziel hatte Holcim schon im September bekannt gegeben.

