Holcim veröffentlicht Ergebnisse für das dritte Quartal

Nachdem der Rivale Heidelberg Materials seine Zahlen schon letzte Woche kommuniziert und diesen mit einer weiteren Erhöhung der diesjährigen Ziele die Krone aufgesetzt hatte, wurde auch der Ergebnisveröffentlichung von

entgegengefiebert. Dies umso mehr, als dass die neuen Ziele des deutschen Zementherstellers an der Börse durchgefallen waren.zumindest auf den ersten Blick erleichtert aufatmen. Mit 7,34 Milliarden Franken kann der Umsatz die Analystenschätzungen im dritten Quartal erfüllen. Und mit 1,6 Milliarden Franken liegt der wiederkehrende operative Gewinn (EBIT) sogar leicht über den erwarteten 1,58 Milliarden Franken.

Wo Licht ist, da ist allerdings auch Schatten. So fällt etwa das viel beachtete organische Umsatzwachstum mit 4,3 Prozent tiefer als erhofft aus. Analysten waren im Vorfeld der Ergebnisveröffentlichung von einem Wachstum von 5,4 Prozent ausgegangen, wobei die höchsten Schätzungen gar bei 8 Prozent lagen. headtopics.com

Holcim erhöht denn auch nur die diesjährigen Margenvorgaben und geht neuerdings von einer wiederkehrenden EBIT-Marge von mehr als 17 Prozent (zuvor mehr als 16 Prozent) aus. Ansonsten ändert sich an den diesjährigen Zielen nichts.Lag die Holcim-Aktie vorbörslich am Freitag in der Spitze noch mit bis 1,7 Prozent im Plus, gibt sie zur Stunde noch um knapp 2 Prozent auf 55 Franken nach.

Wie die Zürcher Kantonalbank schreibt, konnte Holcim die Erwartungen auch im dritten Quartal übertreffen. Während sämtliche Absatzregionen überzeugt hätten, stimme der Margen-Turnaround bei Solutions & Products für die nächsten Quartale ganz besonders zuversichtlich. Die Anhebung der Margen-Guidance kommt für die Zürcher Bank hingegen nicht ganz überraschend. headtopics.com

