Holcim hat im Sommerquartal die Profitabilität klar verbessert. Trotz weniger Umsatz hat der grösste Baustoffkonzern der Welt operativ mehr Gewinn erzielt. So sank der Umsatz in den Monaten Juli bis Ende September deutlich um 8,8 Prozent auf 7,34 Milliarden

Dies ist aber insbesondere auf die Verkäufe der Zementgeschäfte in Indien und Brasilien zurückzuführen. Auf der anderen Seite hat Holcim aber auch die Expansion im Dachgeschäft und in anderen Baubereichen mit Übernahmen fortgesetzt. Allein in diesem Jahr wurden insgesamt 21 Zukäufe getätigt.

Bereinigt um die Einflüsse der diversen Änderungen im Konsolidierungskreis ergab sich auf vergleichbarer Basis ein organisches Wachstum von 4,3 Prozent, wie Holcim am Freitag mitteilte.Auch hier waren die Geschäftsverkäufe ausschlaggebend für das nur kleine Plus. Ohne diese hätte der wiederkehrende Betriebsgewinn um 14,1 Prozent zugenommen. Die wiederkehrende EBIT-Marge verbesserte sich auf 21,8 Prozent von 19,3 Prozent vor einem Jahr. headtopics.com

Holcim schafft Steigerung auch bei einer tieferen Nachfrage in einigen Märkten. (Symbolbild) - sda - KEYSTONE/GAETAN BALLY Die Steigerung sei gelungen trotz einer tieferen Nachfrage in einigen Märkten und eines negativen Wechselkurseffekts in Höhe von 157 Millionen. Ohne den Gegenwind von der Währungsfront hätte Holcim also über 1,7 Milliarden wiederkehrenden EBIT eingefahren. Den Reingewinn gibt der Konzern an ungraden Quartalen jeweils nicht bekannt.

Damit hat Holcim die Erwartungen der Analysten beim Umsatz leicht verfehlt, beim Betriebsgewinn allerdings übertroffen.erzielt. Das ist ein Rückgang um 10,2 Prozent. Ohne die grossen Verkäufe von Indien und Brasilien hätte der Umsatz organisch um 6,2 Prozent zugenommen.Ähnlich sieht es beim wiederkehrenden EBIT aus, der um 2,2 Prozent auf 3,64 Milliarden schrumpfte. Organisch wäre er dagegen um 13,8 Prozent gewachsen.von umweltfreundlicherem Zement und Beton. headtopics.com

