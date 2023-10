Holcim verbessert Profitabilität trotz Umsatzrückgang

Ihr Browser ist veraltet. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version, oder wechseln Sie auf einen anderen Browser wieHolcim hat im Sommerquartal die Profitabilität klar verbessert. Trotz weniger Umsatz hat der grösste Baustoffkonzern der Welt operativ mehr Gewinn erzielt.

So sank der Umsatz in den Monaten Juli bis Ende September deutlich um 8,8% auf 7,34 Mrd. Fr. Dies ist aber insbesondere auf die Verkäufe der Zementgeschäfte in Indien und Brasilien zurückzuführen. Auf der anderen Seite hat Holcim aber auch die Expansion im Dachgeschäft und in anderen Baubereichen mit Übernahmen fortgesetzt.

Bereinigt um die Einflüsse der diversen Änderungen im Konsolidierungskreis ergab sich auf vergleichbarer Basis ein organisches Wachstum von 4,3%, wie Holcim am Freitag mitteilte. Der wiederkehrende Betriebsgewinn Ebit stieg im dritten Quartal um 3,1% auf 1,6 Mrd. Fr. Das sei ein neuer Rekord. Darin sind Restrukturierungs-, Prozess- und andere Einmalkosten sowie Wertminderungen auf Betriebsanlagen nicht enthalten. Auch hier waren die Geschäftsverkäufe ausschlaggebend für das kleine Plus. Ohne diese hätte der wiederkehrende Betriebsgewinn um 14,1% zugenommen. headtopics.com

Die restlichen Zielvorgaben bestätigte das Unternehmen. So wird ein organisches Umsatzwachstum von mehr als 6% erwartet. Der wiederkehrende Ebit soll ein organisches Wachstum von über 10% erreichen. Der Free Cashflow wird bei rund 3 Mrd. Fr. erwartet.Zudem will der Konzern im Bedachungsgeschäft bis 2026 mehr als 6 Mrd. $ Umsatz und mehr als 1,3 Mrd. $ Ebit erzielen. Dieses Ziel hatte Holcim schon im September bekannt gegeben.

Weiterlesen:

FuW_News »

Analyse der Quartalszahlen: Kühne + Nagel kämpft um Profitabilität in widrigem MarktUmsatz und Gewinn des Transport- und Logistikkonzerns brechen nach der Coronasonderkonjunktur ein. Das Management reagiert mit rigoroser Kostenkontrolle. Weiterlesen ⮕

Diese Drittquartalszahlen erwartet der Markt von HolcimDer Zementkonzern Holcim veröffentlicht am Freitag die Geschäftszahlen zum dritten Quartal. Interessant wird sein, ob Holcim auch etwas zur Nachfolge von Konzernchef Jan Jenisch verlauten lässt. Weiterlesen ⮕

Kühne + Nagels Umsatz bricht stärker ein als erwartet – Ersteinschätzung der QuartalszahlenDer Logistikkonzern muss im dritten Quartal beim Umsatz und beim Gewinn einen deutlichen Rückgang hinnehmen. Weiterlesen ⮕

Das erwartet der Markt von der Zinssitzung der EZBDie Europäische Zentralbank (EZB) wird nach zehn Erhöhungen in Folge die Leitzinsen an diesem Donnerstag voraussichtlich bestätigen. Weiterlesen ⮕

Job-Speed-Dating in der Agrarbranche: Auf der Suche nach Fachkräften der ZukunftDas Agro-Food-Job-Dating des SVIAL soll die Vernetzung zwischen Unternehmen und Nachwuchstalenten fördern – als eine Antwort auf den Fachkräftemangel. Direkte Kontakte und persönliche Einblicke biete sowohl Arbeitgebenden als auch Studierenden Vorteile. Weiterlesen ⮕

Der Geschmack der Innovation: Die neue Ära der argentinischen FeinbäckereiBuenos Aires (ots) - Das argentinische Konditorhandwerk ist permanent im Wandel - Kreativität und Innovation sind dabei die wichtigsten Zutaten. Die Bäckermeister des Landes,... Weiterlesen ⮕