Holcim verbessert Profitabilität im Sommerquartal

Holcim hat im Sommerquartal die Profitabilität klar verbessert. Trotz weniger Umsatz hat der grösste Baustoffkonzern der Welt operativ mehr Gewinn erzielt.So sank der Umsatz in den Monaten Juli bis Ende September deutlich um 8,8 Prozent auf 7,34 Milliarden Franken. Dies ist aber insbesondere auf die Verkäufe der Zementgeschäfte in Indien und Brasilien zurückzuführen.

Bereinigt um die Einflüsse der diversen Änderungen im Konsolidierungskreis ergab sich auf vergleichbarer Basis ein organisches Wachstum von 4,3 Prozent, wie Holcim am Freitag mitteilte.Der wiederkehrende Betriebsgewinn EBIT stieg im dritten Quartal um 3,1 Prozent auf 1,6 Milliarden Franken. Das sei ein neuer Rekord. Darin sind Restrukturierungs-, Prozess- und andere Einmalkosten sowie Wertminderungen auf Betriebsanlagen nicht enthalten.

Auch hier waren die Geschäftsverkäufe ausschlaggebend für das nur kleine Plus. Ohne diese hätte der wiederkehrende Betriebsgewinn um 14,1 Prozent zugenommen. Die wiederkehrende EBIT-Marge verbesserte sich auf 21,8 Prozent von 19,3 Prozent vor einem Jahr. headtopics.com

Die Steigerung sei gelungen trotz einer tieferen Nachfrage in einigen Märkten und eines negativen Wechselkurseffekts in Höhe von 157 Millionen Franken. Ohne den Gegenwind von der Währungsfront hätte Holcim also über 1,7 Milliarden wiederkehrenden EBIT eingefahren. Den Reingewinn gibt der Konzern an ungraden Quartalen jeweils nicht bekannt.Insgesamt hat Holcim in den ersten neun Monaten einen Umsatz von 20,4 Milliarden Franken erzielt.

Ähnlich sieht es beim wiederkehrenden EBIT aus, der um 2,2 Prozent auf 3,64 Milliarden schrumpfte. Organisch wäre er dagegen um 13,8 Prozent gewachsen. Fortschritte gab es auch beim Verkauf von umweltfreundlicherem Zement und Beton. Dieser habe in den ersten neun Monaten 19 Prozent aller Zement- und Transportbetonverkäufe ausgemacht. Der umweltfreundlichere Transportbeton (Ecopact) sei auf bestem Weg, dieses Jahr die Umsatzgrenze von 1 Milliarde Franken zu übertreffen. Mit dem emissionsärmeren Zement (Ecoplanet) will Holcim im Gesamtjahr gar über 2 Milliarden Umsatz einfahren. headtopics.com

