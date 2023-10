Holcim steigert Betriebsgewinn im dritten Quartal

Holcim kann die Profitabilität trotz abnehmendem Zementgeschäft halten.

Das Selbstlob von Verwaltungsratspräsident und Noch-CEO Jens Jenisch, die Ergebnisse des Sommerquartals würden «Holcims starkes Ertragsprofil mit breit angelegten Wachstumstreibern» spiegeln, ist nicht übertrieben. Der Baustoffkonzern hat im dritten Quartal den Betriebsgewinn auf Stufe Ebit gegenüber der Vorjahresperiode um 3,1% gesteigert.

Holcim verzeichnet Umsatzrückgang, aber Rekord-Betriebsgewinn im dritten QuartalDer Zementkonzern Holcim verzeichnete im dritten Quartal einen Umsatzrückgang von 8,8 Prozent auf 7,34 Milliarden Franken. Dies ist hauptsächlich auf den Verkauf der Zementgeschäfte in Indien und Brasilien zurückzuführen. Trotzdem konnte Holcim einen Rekord-Betriebsgewinn von 1,6 Milliarden Franken erzielen, was einem Anstieg von 3,1 Prozent entspricht. Weiterlesen ⮕

Holcim steigert Betriebsgewinn im dritten QuartalHolcim hat den wiederkehrenden Betriebsgewinn im dritten Quartal um 4,3% gesteigert. Das organische Umsatzwachstum ist ebenfalls gestiegen. Holcim setzt ihre ambitionierte Strategie weiterhin erfolgreich um und bleibt erste Wahl bei Investitionen in die Baustoffbranche. Weiterlesen ⮕

Holcim verbessert Profitabilität trotz UmsatzrückgangHolcim hat im Sommerquartal die Profitabilität klar verbessert. Trotz weniger Umsatz hat der grösste Baustoffkonzern der Welt operativ mehr Gewinn erzielt. Die Umsatzrückgänge sind auf Verkäufe in Indien und Brasilien zurückzuführen. Holcim hat jedoch auch die Expansion im Dachgeschäft und in anderen Baubereichen fortgesetzt. Bereinigt um diverse Änderungen ergab sich ein organisches Wachstum von 4,3 Prozent. Die wiederkehrende EBIT-Marge verbesserte sich auf 21,8 Prozent. Die Steigerung wurde trotz einer tieferen Nachfrage in einigen Märkten und negativen Wechselkurseffekten erreicht. Weiterlesen ⮕

Holcim verbessert Profitabilität trotz UmsatzrückgangHolcim hat im Sommerquartal die Profitabilität klar verbessert. Trotz weniger Umsatz hat der grösste Baustoffkonzern der Welt operativ mehr Gewinn erzielt. Der Umsatz sank um 8,8% auf 7,34 Mrd. Fr., hauptsächlich aufgrund von Verkäufen in Indien und Brasilien. Bereinigt um Einflüsse ergab sich ein organisches Wachstum von 4,3%. Der wiederkehrende Betriebsgewinn stieg um 3,1% auf 1,6 Mrd. Fr., ein neuer Rekord. Weiterlesen ⮕

Holcim-Aktien unter Druck trotz gutem BetriebsgewinnDie Aktien von Holcim verlieren trotz eines über den Erwartungen liegenden Betriebsgewinns an Wert. Analysten sind wenig beeindruckt und verweisen auf die verfehlten Umsatzerwartungen. Die Aktien hatten im bisherigen Jahr jedoch bereits deutlich zugelegt. Die Fortschritte bei der Profitabilität werden gelobt, aber die erhöhte Guidance für das laufende Jahr sorgt nicht für Euphorie bei den Analysten. Weiterlesen ⮕