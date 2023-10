Holcim steigert Betriebsgewinn im dritten Quartal

Ihr Browser ist veraltet. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version, oder wechseln Sie auf einen anderen Browser wieHolcim hat den wiederkehrenden Betriebsgewinn auf Stufe Ebit im dritten Quartal um 4,3% gesteigert. Ohne Einmalkosten sowie Wertminderungen hätte er sogar noch viel mehr zugenommen, das ist beachtlich.

So sank der Umsatz in den Monaten Juli bis Ende September deutlich um 8,8% auf 7,34 Mrd. Fr. Dies ist aber insbesondere auf die Verkäufe der Zementgeschäfte in Indien und Brasilien zurückzuführen. Auf der anderen Seite hat Holcim aber auch die Expansion im Dachgeschäft und in anderen Baubereichen mit Übernahmen fortgesetzt.

Bereinigt um die Einflüsse der diversen Änderungen im Konsolidierungskreis ergab sich auf vergleichbarer Basis ein organisches Wachstum von 4,3%, wie Holcim am Freitag mitteilte. Der wiederkehrende Betriebsgewinn Ebit stieg im dritten Quartal um 3,1% auf 1,6 Mrd. Fr. Das sei ein neuer Rekord. Darin sind Restrukturierungs-, Prozess- und andere Einmalkosten sowie Wertminderungen auf Betriebsanlagen nicht enthalten. Auch hier waren die Geschäftsverkäufe ausschlaggebend für das kleine Plus. Ohne diese hätte der wiederkehrende Betriebsgewinn um 14,1% zugenommen. headtopics.com

Die restlichen Zielvorgaben bestätigte das Unternehmen. So wird ein organisches Umsatzwachstum von mehr als 6% erwartet. Der wiederkehrende Ebit soll ein organisches Wachstum von über 10% erreichen. Der Free Cashflow wird bei rund 3 Mrd. Fr. erwartet.Zudem will der Konzern im Bedachungsgeschäft bis 2026 mehr als 6 Mrd. $ Umsatz und mehr als 1,3 Mrd. $ Ebit erzielen. Dieses Ziel hatte Holcim schon im September bekannt gegeben.

hat ursprünglich Staatswissenschaften sowie Philosophie und Germanistik studiert und ist in den Lokaljournalismus eingestiegen. Dann wechselte er in die Erwachsenenbildung und leitete 20 Jahre lang eine Journalismus-Ausbildung. Er verfügt über ein Lehrdiplom in Wirtschaft&Recht und hat sich in Finanzberichts-Analyse weitergebildet. Seit Mai 2023 schreibt er für die FuW im Ressort Unternehmen. headtopics.com

