Holcim CEO Jan Jenisch kündigt interne Nachfolge an

Jan Jenisch, Noch-CEO von Holcim.«Es wird eine interne Nachfolge geben», sagte Konzern- und Verwaltungsratschef Jan Jenisch am Freitag. «Wir werden die Neuigkeit im nächsten Jahr bekanntgeben.»

Chief Executive Officer (CEO) Jenisch hatte im Mai auch das Präsidium des Verwaltungsrats übernommen. Holcim hatte angekündigt, dass das Doppelmandat nur von begrenzter Dauer sein solle.

Weiterlesen:

cashch »

Diese Drittquartalszahlen erwartet der Markt von HolcimDer Zementkonzern Holcim veröffentlicht am Freitag die Geschäftszahlen zum dritten Quartal. Interessant wird sein, ob Holcim auch etwas zur Nachfolge von Konzernchef Jan Jenisch verlauten lässt. Weiterlesen ⮕

Holcim verzeichnet Umsatzrückgang, aber Rekord-Betriebsgewinn im dritten QuartalDer Zementkonzern Holcim verzeichnete im dritten Quartal einen Umsatzrückgang von 8,8 Prozent auf 7,34 Milliarden Franken. Dies ist hauptsächlich auf den Verkauf der Zementgeschäfte in Indien und Brasilien zurückzuführen. Trotzdem konnte Holcim einen Rekord-Betriebsgewinn von 1,6 Milliarden Franken erzielen, was einem Anstieg von 3,1 Prozent entspricht. Weiterlesen ⮕

Holcim veröffentlicht Ergebnisse für das dritte QuartalHolcim erfüllt die Analystenschätzungen für den Umsatz und den operativen Gewinn im dritten Quartal. Das organische Umsatzwachstum fällt jedoch niedriger aus als erwartet. Die diesjährigen Margenvorgaben werden erhöht. Weiterlesen ⮕

Holcim-Aktien unter Druck trotz gutem BetriebsgewinnDie Aktien von Holcim verlieren trotz eines über den Erwartungen liegenden Betriebsgewinns an Wert. Analysten sind wenig beeindruckt und verweisen auf die verfehlten Umsatzerwartungen. Die Aktien hatten im bisherigen Jahr jedoch bereits deutlich zugelegt. Die Fortschritte bei der Profitabilität werden gelobt, aber die erhöhte Guidance für das laufende Jahr sorgt nicht für Euphorie bei den Analysten. Weiterlesen ⮕

Holcim verbessert Profitabilität trotz UmsatzrückgangHolcim hat im Sommerquartal die Profitabilität klar verbessert. Trotz weniger Umsatz hat der grösste Baustoffkonzern der Welt operativ mehr Gewinn erzielt. Die Umsatzrückgänge sind auf Verkäufe in Indien und Brasilien zurückzuführen. Holcim hat jedoch auch die Expansion im Dachgeschäft und in anderen Baubereichen fortgesetzt. Bereinigt um diverse Änderungen ergab sich ein organisches Wachstum von 4,3 Prozent. Die wiederkehrende EBIT-Marge verbesserte sich auf 21,8 Prozent. Die Steigerung wurde trotz einer tieferen Nachfrage in einigen Märkten und negativen Wechselkurseffekten erreicht. Weiterlesen ⮕

Holcim verzeichnet Umsatzrückgang, aber Rekord-Betriebsgewinn im dritten QuartalDer Zementkonzern Holcim verzeichnete im dritten Quartal einen Umsatzrückgang von 8,8 Prozent auf 7,34 Milliarden Franken. Dies ist hauptsächlich auf den Verkauf der Zementgeschäfte in Indien und Brasilien zurückzuführen. Trotzdem konnte Holcim einen Rekord-Betriebsgewinn von 1,6 Milliarden Franken erzielen, was einem Anstieg von 3,1 Prozent entspricht. Weiterlesen ⮕