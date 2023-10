Holcim-Aktien unter Druck trotz gutem Betriebsgewinn

Die Aktien von Holcim sind am Freitag im frühen Handel unter Druck. Dabei übertraf der Zementkonzern beim Betriebsgewinn die Prognosen. Analysten zeigen sich aber wenig beeindruckt. Besonders überraschend komme dies nicht, heisst es in verschiedenen Kommentaren. Zudem wurde beim Umsatz die Erwartung leicht verfehlt. Bis 9.40 Uhr verlieren Holcim Namen 2,9% auf 54.44 fr., während der Gesamtmarkt (SMI) 0,1% im Plus steht.

Sowohl beim Betriebsgewinn wie auch bei der Marge übertraf Holcim die Erwartungen. In der Folge hat das Management die entsprechenden Erwartung für das laufenden Jahr erhöht. Für grosse Euphorie bei den Analysten sorgt dies aber nicht. So wird etwa darauf hingewiesen, dass die neue Guidance nun einfach den Konsenserwartungen entspreche. Bereits der deutsche Rivale Heidelberg Materials wurde vor gut einer Woche trotz erhöhtem Ausblick mit Kursverlusten abgestraft.

Holcim verbessert Profitabilität trotz UmsatzrückgangHolcim hat im Sommerquartal die Profitabilität klar verbessert. Trotz weniger Umsatz hat der grösste Baustoffkonzern der Welt operativ mehr Gewinn erzielt. Die Umsatzrückgänge sind auf Verkäufe in Indien und Brasilien zurückzuführen. Holcim hat jedoch auch die Expansion im Dachgeschäft und in anderen Baubereichen fortgesetzt. Bereinigt um diverse Änderungen ergab sich ein organisches Wachstum von 4,3 Prozent. Die wiederkehrende EBIT-Marge verbesserte sich auf 21,8 Prozent. Die Steigerung wurde trotz einer tieferen Nachfrage in einigen Märkten und negativen Wechselkurseffekten erreicht. Weiterlesen ⮕

