Hohe Wahlbeteiligung in Basel vor Ersatzwahl für Regierungsrat

In der Stadt Basel haben wenige Tage vor der Ersatzwahl für den Regierungsrat und das Regierungspräsidium 33,3 Prozent der Wahlberechtigten ihr Couvert schon abgegeben. Dies teilte die Staatskanzlei am Mittwoch auf X (vormals Twitter) mit. Somit liegt die Wahlbeteiligung in Basel leicht höher als der bisherige Durchschnitt am Vergleichstag mit 31,7 Prozent. In der Riehen betrug die Wahlbeteiligung am Dienstag gemäss Website der Gemeinde knapp 41,0 Prozent.

über die Nachfolge von Bundesrat Beat Jans (SP) in der Exekutiv

