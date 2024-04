Hohe Nachfrage und knappes Angebot auf dem Luzerner Immobilienmarkt

Die Nachfrage auf dem Luzerner Immobilienmarkt bleibt weiterhin hoch – und das verfügbare Angebot knapp. Während die Nachfrage nach Wohneigentum stetig steigt, nimmt das Wachstum des zusätzlich geschaffenen Wohnraums ab. Auch der Luzerner Mietwohnungsmarkt ist angespannt. Der Kanton Luzern verzeichnet seit mehreren Jahren eine überdurchschnittliche Zuwanderung und ist mit seiner hohen Standortqualität als Wohn- und Arbeitskanton beliebt.

Das hat Folgen, wie eine neue Studie zu Wohneigentum und Renditeliegenschaften der Luzerner Kantonalbank zeigt. Eigentumswohnungen sind im Kanton Luzern im vergangenen Jahr erneut teurer geworden. Die Preise für ein durchschnittliches Objekt lagen Ende 2023 um 3,4 Prozent über dem Vorjahresvergleich und auch über dem Schweizer Durchschnitt von 3 Prozent. Die seit Herbst wieder deutlich günstigere Finanzierung kurbelt die Nachfrage weiter an und erhöht den Preisdruck in der Agglomeration Luzern, rund um den Sempachersee und in der Region Willisau

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



LuzernerZeitung / 🏆 28. in CH

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Luzerner Polizei verhindert Ausschreitungen zwischen St.Galler und Luzerner FansAnlässlich des Spiels der Promotion League zwischen Luzern und St.Gallen ist es zu Tumulten gekommen. Die Polizei musste eingreifen und konnte verbotene Waffen bei den Fans aus der Ostschweiz sicherstellen.

Herkunft: LuzernerZeitung - 🏆 28. / 59 Weiterlesen »

So viele Luzerner Bauern wie nie erhalten sehr hohe DirektzahlungenDer Bund schüttet pro Jahr mehr als 200 Millionen Franken an rund 4000 Luzerner Landwirte aus. Die höchste Summe betrug im letzten Jahr über 300'000 Franken.

Herkunft: LuzernerZeitung - 🏆 28. / 59 Weiterlesen »

Friedegg-Treff in Gossau wird erweitert: Lebensmittelabgabe stösst auf immer grössere NachfrageDer Gossauer Friedegg-Treff ist um einen Container erweitert worden. Damit befindet sich nun alles unter einem Dach.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

«Wir können niemanden zwingen»: Das Projekt Ufschötti-Grill wird trotz geringer Nachfrage weitergeführtEr bringt nicht viel, kostet dafür umso mehr: so könnte man das Fazit der Stadt Luzern zum Elektrogrill auf der Ufschötti zusammenfassen.

Herkunft: LuzernerZeitung - 🏆 28. / 59 Weiterlesen »

Grosse Nachfrage für Studienvariante «Quereinstieg» an der Pädagogische Hochschule FHNW und Bildungsraum NordwestschweizDie Pädagogische Hochschule FHNW bietet seit drei Jahren gemeinsam mit dem Bildungsraum Nordwestschweiz eine neue Studienvariante für Quereinsteigende an.

Herkunft: CH_Wochenende - 🏆 44. / 51 Weiterlesen »

Europaweit wachsende M&A-Nachfrage im Industriesektor: Beratungshaus MP Corporate Finance baut führende...Frankfurt/Wien (ots) - - MP Corporate Finance erweitert größtes Transaktionsberaterteam für den europäischen Industriesektor um 13 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter -...

Herkunft: presseportal_ch - 🏆 6. / 77 Weiterlesen »