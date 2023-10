Hohe Nachfrage nach Tickets für die EM 2024 in Deutschland

Am höchsten war die Nachfrage bei Gastgeber Deutschland, in England, und in Frankreich.65 Prozent der Anfragen seien aus Deutschland gekommen, teilte die UEFA mit, gefolgt von England, Frankreich, Spanien und Österreich. Am gefragtesten seien die Partien der-Auswahl zum Auftakt am 14. Juni in München, am 19. Juni in Stuttgart und am 23. Juni in Frankfurt/Main sowie das Finale am 14. Juli in Berlin gewesen.lief bis zum 26.

«Für das Endspiel im Olympiastadion Berlin sind 2.295.665 Ticketanträge eingegangen – 33 Mal so viel wie die Kapazität des Stadions», teilte die UEFA mit. Für das Auftaktspiel seien 1.408.000 Ticketanträge gezählt worden, rund 21 Mal so viel wie die Kapazität des Stadions. Wegen der hohen Nachfrage wird gelost.Bis spätestens 14. November will die UEFA die Bewerber über den möglichen Erfolg informieren.

