Hoffnungsschimmer für den Gazastreifen: Grenzübergang nach Ägypten geöffnet

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AARGAUERZEITUNG: Gaza: Grenzübergang nach Ägypten für Zivilisten geöffnet ++ Dutzende Tote nach Angriff auf «Hochburg der Hamas»Im Nahen Osten ist die angespannte Lage zwischen Israel und Palästina eskaliert. Alle Neuigkeiten und Reaktionen dazu erfahren Sie in unserem Newsblog.

AARGAUERZEITUNG: Katar vermittelt vorübergehende Öffnung des Grenzübergangs Rafah für Ausreise aus dem GazastreifenDas Golfemirat Katar hat eine vorübergehende Öffnung des Grenzübergangs Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten vermittelt. Ausländische Staatsangehörige und verletzte Palästinenser können den Gazastreifen verlassen und zur Behandlung nach Ägypten reisen.

BZBASEL: Gaza: Dutzende Tote nach Angriff auf «Hochburg der Hamas» ++ 40 Krankenwagen warten am Grenzübergang zu GazaIm Nahen Osten ist die angespannte Lage zwischen Israel und Palästina eskaliert. Alle Neuigkeiten und Reaktionen dazu erfahren Sie in unserem Newsblog.

LUZERNERZEITUNG: Gaza: Grenzübergang nach Ägypten für Ausländer und Verletzte geöffnet ++ Dutzende Tote nach Angriff auf «Hochburg der Hamas»Im Nahen Osten ist die angespannte Lage zwischen Israel und Palästina eskaliert. Alle Neuigkeiten und Reaktionen dazu erfahren Sie in unserem Newsblog.

TAGBLATT_CH: Gaza: Grenzübergang nach Ägypten für Ausländer und Zivilisten geöffnet ++ Dutzende Tote nach Angriff auf «Hochburg der Hamas»Im Nahen Osten ist die angespannte Lage zwischen Israel und Palästina eskaliert. Alle Neuigkeiten und Reaktionen dazu erfahren Sie in unserem Newsblog.

SUEDOSTSCHWEIZ: Die Waffen von Hamas, Islamischem Dschihad und HisbollahDer Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen und dem Libanon auf Israel hält an. Auch wenn die…

