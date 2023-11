Hoffnung auf Feuerpause im Gazastreifen

Der vermittelnde Premier von Katar bezeichnet die Hindernisse für eine Übereinkunft als «sehr gering». Laut Medien soll die Hamas bereit sein, 87 Menschen freizulassen.Fahrt in eine ungewisse Zukunft: Mit flüchtenden Menschen überladenes Fahrzeug in Gaza-Stadt.Es ist nicht das erste Mal, dass Berichte die Hoffnung nähren, eine grössere Gruppe von Geiseln könnteeine längere Feuerpause im Gazastreifen freikommen. Diesmal aber sind die Hinweise sehr konkret.

Heute bezeichnete der Premier von Katar, Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani, die Hindernisse für eine mögliche Übereinkunft als lediglich «sehr gering». Demnach könnte eine Feuerpause schon bald in Kraft treten. Wie aus diplomatischen Kreisen verlautete, soll die Kommunikation mit dem Hamas-Chef im Gazastreifen, Yahya Sinwar, allerdings sehr schwierig sein. Es wird vermutet, dass sich Sinwar seit Beginn des Krieges am 7. Oktober in unterirdischen Verstecken aufhält. Konkreter als bisher sind auch die Informationen, welche Geiseln freigelassen werden könnte





